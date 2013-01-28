درخواست فرانسه برای کمکهای بیشتر به تروریستها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "واشنگتن پست" ، "لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه خواستار کمک های بیشتر به گروه های مسلح در سوریه، به بهانه جلوگیری از قدرت گرفتن گروه های تندرو شد.

وی در حالی این موضوع را مطرح کرد که کشورش به همراه متحدین غربی و منطقه ایش از اصلی ترین حامیان گروه های تروریستی و مسلح هستند و گروه های افراطی از گوشه و کنار جهان با حمایت های مالی همین کشورها به سوریه سرازیر شده اند.

فابیوس همچنین ادعا کرد تنها راه جلوگیری از بروز هرج و مرج در سوریه، حمایت گسترده از گروههای مخالف در سوریه است.



وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را در پاریس در جمع نمایندگان 50 کشور و سه نفر از سرکردگان گروه های مخالف دولت سوریه مطرح کرد و این در حالی است که دو روز تا کنفرانس حمایت از مخالفان دولت سوریه که قرار است در کویت برگزار شود، مانده است.



وی در حالی از گروههای تروریستی مسلح در سوریه حمایت می کند که کشورش به بهانه مبارزه با شبکه القاعده به کشور مالی لشگرکشی کرده است و این در حالی است که شبکه القاعده به طور گسترده در اقدامات تروریستی در سوریه دست دارد.



