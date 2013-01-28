180 هزار مددجوی کمیته امداد خودکفا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمشه عصر دوشنبه در آئین افتتاح شعبه ویژه حل اختلاف مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان اظهار داشت: یکی از مهمترین تلاشهای کمیته امداد، ایجاد زمینه لازم برای خودکفایی خانوارهای تحت حمایت است.
وی با اشاره به خودکفایی 180 هزار مددجویان کمیته امداد در کشور، تصریح کرد: در سال گذشته 80 هزار نفر و در سال جاری نیز 100 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد خودکفا شدهاند.
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی و پیگیری امور حقوقی و قضایی مددجویان کمیته امداد را به عنوان یکی از مهمترین برنامههای این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: 110 شعبه ویژه حل اختلاف ممدجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به پروندههای حل و فصل شده در این شعبهها نیز بیان داشت: 10 هزار پرونده در راستای مشکلات قضایی و حقوقی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است.
قمشه با اشاره به تلاش برای حل مشکلات قضایی مددجویان با کمک لوایح قانونی در دستگاههای قضائی، افزود: امروز برای ما یک روز پرنشاط است و شانزدهمین دفتر ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرده است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این آئین اظهار داشت: تلاشگران شوراهای حل اختلاف در شهرستان دشتستان باید افرادی که به دلیل فقر دچار وقوع جرم شدهاند و به شعب شوراهای حل اختلاف مراجعه میکنند را سازش دهند.
حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد با بیان اینکه یکی از شئون واگذار شده از ولایت فقیه کمیته امداد امام خمینی (ره) است، ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) متشکل از همه ادارات و افراد ممکن است و همه مسئولان موظفند این نهاد را برای دستگیری از فقرا، محرومین و نیازمندان جامعه یاری کنند.
وی بیان داشت: در کشور شیعه اسلامی نباید افراد فقیر، ناتوان و نیازمند وجود داشته باشد، زیرا بررسیها نشان میدهد که همه عوامل جرم و تخلف بر اثر فقر بهوجود میآید.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: خدمات به اقشار محروم و مستضعف جامعه مهمترین رسالتی است که تمامی مسئولان باید به آن توجه داشته باشند و از هیچ تلاشی در این راستا نباید دریغ کنند.
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