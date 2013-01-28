350 میلیارد اعتبار برای دو بانده کردن جاده یزد - طبس نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رضایی ظهر دوشنبه در نشست مشترک معاون استاندار یزد و خبرنگاران با 10 مدیرکل حوزه‌های معاونت عمرانی استانداری یزد اظهار داشت: اگر سالانه 35 میلیارد تومان اعتبار نیز تنها به این پروژه اختصاص یابد که دور از ذهن است، برای احداث آن حداقل به 10 سال زمان نیاز است.

وی با بیان اینکه یزد جاده های یزد به دلیل ویژگی های خاصی که دارند اغلب شاهد تصادفات هستند، افزود: جاده های یزد کویری و طولانی است و این امر سبب خستگی راننده می شود.

46 درصد حوادث جاده ای به دلیل انحراف از مسیر است

رضایی با بیان اینکه 46 درصد حوادث جاده ای به دلیل انحراف از مسیر است، عنوان کرد: این امر دقیقا به دلیل خستگی راننده و خواب آلود شدن آنها به دلیل یکنواخت بودن جاده های استان یزد است.

وی افزود: در برخی مواقع دو بانده شدن جاده ها می تواند از خطرات تا حد زیادی بکاهد اما این اقدام نیازمند هزینه و زمان طولانی است.

رضایی همچنین با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به نگهداری راه ها عنوان کرد: چهار تا شش درصد ارزش راه‌ها باید به نگهداری آنها اختصاص داده شود و در اداره کل راه و شهرسازی نیز در تلاش برای تخصیص این میزان اعتبار به نگهداری راه ها هستیم.

4 پروژه راه های یزد در زمره طرح های مهر ماندگار

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های مهم در بخش راه استان یزد اظهار داشت: در یزد چهار پروژه ملی راور - دیهوک، یزد - سورمق، جاده کنارگذر فولاد و 250 کیلومتر آسفالت راه روستایی در زمره پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفت.

وی افزود: پروژه راور - دیهوک در پنج قطعه در دست اجراست و امیدواریم با ادامه این روند، 210 کیلومتر از راه‌های دسترسی استان یزد به بزرگراه تبدیل شود.