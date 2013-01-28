مشارکت دانشگاه سمنان در اجرای دو طرح ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان از مشارکت این دانشگاه در اجرای دو طرح ملی به پیشنهاد وزارت علوم خبر داد.

دکتر سیف الله سعدالدین گفت: یکی از این طرحها "برنامه ریزی فناورانه برای تهیه و رشد سیلیکون برای مصارف فناوری سلولهای خورشیدی" است که به صورت کنسرسیومی بین پژوهشگاه مواد و انرژی دانشگاه صنعتی شریف ، تربیت مدرس و دانشگاه سمنان انجام می شود.

وی با بیان اینکه دانش و فناوری بومی برای انرژی های نو خصوصا انرژی خورشیدی وجود نداشته است افزود: با اجرای این طرح یک فناوری کامل و بومی که مورد استفاده صنعت قرار گیرد ایجاد خواهد شد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان، بررسی اثرات اقلیمی و مدیریت خشکی و خشکسالی را دیگر طرح کلان ملی اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه دانشگاه سمنان اولین دانشگاه در کشور است که دارای دانشکده کویر شناسی است اجرای این طرح به دانشگاه سمنان واگذار شده تا با کمک اعضای هیات علمی آن که تا کنون در پروژه های ملی مشارکت داشته اند اجرا شود.

سعدالدین اجرای طرح های ملی برای رفع مشکلات کلان کشور و رفع نیاز به تکنولوژی های جدید در آینده را از سیاست های وزارت علوم برای اجرای این طرحها عنوان کرد و اظهار داشت: با بومی شدن دانش هر یک از این طرحها کشورمان از بیگانگان بی نیاز خواهد شد و به استقلال خواهیم رسید.

شمارش معکوس برای ارسال ایده ها به جشنواره "بورس ایده ها در انرژی" دانشگاه سمنان

تنها شش روز دیگر برای ارسال ایده ها با محورهای تعیین شده به نخستین جشنواره بورس ایده ها در انرژی دانسگاه سمنان فرصت باقیمانده است.

نخستین جشنواره بورس ایده ها در انرژی توسط پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان اسفند ماه امسال برگزار می شود.

تکنولوژی های نوین انرژی، تکنولوژی های انرژی هسته ای، اقتصاد انرژی و محیط زیست، صرفه جویی و بهینه سازی در انرژی و انرژی های تجدید پذیر از محورهای این جشنواره برای ارسال ایده ها است.

علاقه مندان تا 14 بهمن ماه فرصت دارند ایده های خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، مرکز کار آفرینی ارسال کنند.

این جشنواره ششم اسفند ماه در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود سخنرانان ویژه نمایشگاه سراسری کتاب

چهار نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به عنوان سخنرانان ویژه نمایشگاه استانی کتاب که در شاهرود در حال برگزاری است انتخاب شدند.

بر این اساس دکتر ابوالقاسم پیاده کوهسار با عنوان سخنرانی سبک زندگی– جایگاه عرفان در زندگی مدرن، دکتر احسان رازانی با عنوان سخنرانی انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان غربی، دکتر احمد اشرفی با موضوع سخنرانی نقش کتابت در تمدن اسلامی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و مهندس سید امیر رضا حسینی نژاد با عنوان سخنرانی آسیب شناسی فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی و با سمت مدیر روابط عمومی این دانشگاه و عضو هیات رئیسه شورای اطلاع رسانی استان سمنان در برنامه جنبی نمایشگاه کشوری کتاب سخنرانی می کنند.

دکتر علی شاهینی رئیس دانشگاه پیام نور و حجت الاسلام حمید عبداللهیان رئیس حوزه علمیه ولی عصر(عج) و استاد فلسفه دانشگاه شاهرود نیز از دیگر سخنرانان این نمایشگاه خواهند بود.

یادآوری می شود نمایشگاه سراسری کتاب شاهرود از پنج بهمن ماه آغاز شده است و تا 11 بهمن در سالن شهید اکبری این شهر در دو وقت زمانی صبح و عصر ادامه خواهد داشت.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد واحد دامغان

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان سمنان در جلسه شورای فرهنگی واحد دامغان گفت: انقلاب اسلامی ایران را یکی از بزرگترین رخدادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جهان دانست که از این حیث در بین سایر انقلاب‌ها سرآمد است.

حجت‌الاسلام رضا کهساری اظهار داشت: این انقلاب از قلب مومنین شعله گرفت و بر جان‌ها نشست و ثمرات زیادی داشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان گفت: معرفت و شناخت نخستین گام در فهم ولایت است و در این بین بصیرت نقش ارزنده‌ای دارد و این مطلب را به روشنی در حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند "هر کس که بمیرد و امام زمان(عج) خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است" می‌توان برداشت کرد.

عباسپور افزود: نقش پیشوایان الهى به عنوان رهبری، به منظور هدایت مردم به سر منزل کمال مطلوب است و این امر در صورتى میسر می‌شود که آنها آمادگى بهره‌بردارى از این هدایت الهى را داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر چنین زمینه مساعدى در مردم وجود نداشته باشد، حضور پیشوایان آسمانى در بین مردم ثمرى نخواهد داشت که البته امیدواریم بتوانیم از سربازان ومنتظران واقعی امام زمان (عج) باشیم.

ثبت هفت اختراع در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

مسئول دفتر مالیکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان از ثبت هفت اختراع توسط شرکت دانش بنیان آفتاب پارت خبر داد.

داوود معروفی گفت: شرکت تعاونی دانش بنیان آفتاب پارت با مدیر عاملی سعید حسینیان در زمینه تولید مصالح نوین ساختمانی و ساخت ماشین‌آلات و خط تولید مصالح ساختمانی در پارک علم و فناوری مستقر و مشغول فعالیت است.

وی به اخترعات ثبت شده اشاره کرد و افزود: سیستم قالب های عایق ماندگار با شماره 68343، دستگاه موبایل برش قالب بتن سبک گازی با شماره 77065، ماشین آلات و خط تولید برش و شیار قالب عایق ماندگار به شماره 77068 و قالب یونولیتی مسلح در قالب بندی بتنی با شماره 77064، از اخترعات این شرکت هستند که در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده اند.

مسئول دفتر مالیکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان تصریح کرد: ساخت قطعات قالب عایق ماندگار با فاصله نگهدارنده یکپارچه دو منظوره با شماره 74865، سیستم قالبهای عایق ماندگار با فاصله نگهدارنده یکپارچه دو منظوره با شماره 70709 و دستگاه برش یونولیت مسلح با شبکه پلاستیکی یا مش فلزی با شماره 77069 نیز از دیگر اخترعات این شرکت هستند.

معروفی افزود: شرکت آفتاب پارت با طرح "قالب عایق ماندگار"، در جشنواره شیخ بهایی سال 1391 شرکت و در بخش بورس فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ارزش فناوری آن بالغ بر 12 میلیارد ریال ارزیابی و کارشناسی شد .

وی اظهار داشت : تلاشگران این شرکت با برنامه ریزی دقیق و مستمر توانستند در مدت کوتاهی گواهینامه ایزو 9001 مدیریت کیفیت را از شرکت eqa دریافت و آن را در کارنامه افتخارات خود ثبت کنند.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان حامی علمی کنگره ایمنی غذا

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان در برگزاری کنگره پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا به عنوان حامی علمی مشارکت فعال دارد.

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان در این کنگره که 30 بهمن ماه در تهران برگزار می شود به عنوان حامی علمی در ارزیابی مقالات و ارائه پانل های تخصصی مشارکت می کند.

تجزیه، تحلیل و ارزیابی خطر، روش های بسته بندی، نگهداری و افزایش ماندگاری مواد غذایی، باقیمانده های دارویی و شیمیایی مواد غذایی و راه های تشخیص، بیماری ها و مسمومیت های منتقله از راه آب وغذا به انسان، نقش طراحی کارخانجات مواد غذایی، غذاهای ارگانیک و سالم، نقش بهداشت محیط و فردی در سلامت غذا، فن آوری نوین در تولید و نگهداری و نقش استانداردها و سیستم های مدیریت سلامت و ایمنی مواد غذایی از محورهای این کنگره است.