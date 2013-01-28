به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در بازدید از دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان در شاهرود گفت: تربیت کتابخوان مهمتر از توزیع کتاب است.

علیرضا خلخالی با اشاره به اینکه تربیت کتابخوان، مهمتر از توزیع کتاب و ساخت کتابخانه است، افزود: گشایش این نمایشگاه، گام موثری در توسعه و ترویج کتابخوانی در شاهرود است.

وی با بیان اینکه کتاب خوب، تعالی بخش سعادت بشر است تاکید کرد: کتاب قرآن معجزه آخرین پیامبر الهی، راهگشای علمی و عملی بشریت در همه اعصار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: بر اساس اعلام آمار از سوی دستگاه های ذیربط، سرانه مطالعه هر ایرانی در کشور 75 دقیقه است و این مزان باید افزایش یابد.

مشکلات شرکت کشت و صنعت دامغان بررسی شد

استاندار سمنان در نشستی پیرامون بررسی وضعیت شرکت کشت و صنعت دامغان بر حل مشکلات این شرکت تاکید کرد و گفت: کشاورزی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرستان دامغان دارد.

دکتر رهی گفت: اعضای شرکت از ایثارگران و خانواده معظم شهدا هستند که باید با مدیریت بهتر و برنامه ریزی مناسبت تر مشکلات آن برطرف شود.

وی با توجه به مصوبات جلسه خواستار پیگیری مطالبات توسط مدیران مربوطه شد.

در این جلسه مدیر کل جهاد کشاورزی، فرماندار دامغان، مدیریت بانک ملی و اعضای هیات مدیره شرکت مسائل مختلف را بیان کردند.

همچنین در جلسه جداگانه دیگری با حضور استاندار مسائل و مشکلات کارخانه سیمان رویال با حضور استاندار سمنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفت.

شورای پدافند غیرعامل استان سمنان تشکیل جلسه داد

استاندار سمنان در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان سمنان بر ایجاد دو کارگروه برای شناسایی اهداف و توانمندی سمنان در اجرای طرح کویر سبز تاکید کرد.

دکتر رهی با تاکید بر ایجاد دو کارگروه برای شناسایی اهداف، توانمندی و وظیفه دستگاه های اجرایی استان سمنان برای اجرای طرح کویر، افزود: در این دو کارگروه وظیفه دستگاه های اجرایی مشخص و نقش پدافند غیرعامل در اجرای طرح کویر سبز نیز تبیین شود.

وی توانمندسازی کشور بر اساس شرایط اقلیم را بهترین راه مقابله با توطئه های دشمن عنوان و تصریح کرد: برای مقابله با مداخله های زیست محیطی، ژنتیکی، فناوری و ... استکبار با همبستگی و توانمندسازی مقابله شود.

استاندار سمنان استفاده از توان مردم در آمادگی برای مدیریت در شرایط بحران را ضروری دانست و اظهار داشت: توان اقلیمی هر استان برای استفاده در زمان بحران از مسائلی است که در پدافندغیرعامل باید مورد توجه باشد.

وی خاطرنشان کرد: همان طور که آرمان های انقلابی ایران باعث بیداری اسلامی شد، اقتصاد مقاومتی نیز باید به اقتصادی برتر در جهان تبدیل شود و بسته فکری الگو برای جهان باشد.

رهی اولویت بندی نیازها به دلیل کمبود زمان و منابع مالی و نیروی انسانی را از مباحث قابل توجه عنوان کرد و بر آبنده نگری در برنامه ریزی ها تاکید کرد.

جشنواره برترین‌های اوقات فراغت استان سمنان برگزار شد

استاندار سمنان در جشنواره برترین‌های اوقات فراغت گفت: اعتماد به جوانان شکوفایی و هویت بخشی برای آنها به دنبال دارد.

عباس رهی گفت: اعتماد به جوانان شکوفایی، هویت و شخصیت بخشی برای آنها را به همراه دارد.

وی افزود: بی‌اعتمادی به جوانان باعث طرد شدن و ایجاد معضـلات و مشکلات اجتماعی برای قشر جوان جامعه می شود.

استاندار سمنان بر لزوم وجود فرهنگ گفت وگو درون خانواده‌ها تاکید کرد و ادامه داد: اگر جوان و نوجوان در خانه نتواند حرف خود را بزند به سمت دوستان ناباب و نااهل سوق پیدا می کند.

وی افزود: در سیستم آموزشی کشور نیز باید انعطاف وجود داشته باشد تا جوانان آزادی بیشتری داشته باشند و به سمت علاقه واقعی خود کشیده شوند و تنها با این شیوه است که استعدادها شکوفا می شود.

برگزاری جلسه توسعه طرح های کشاورزی استان سمنان

استاندار سمنان در جلسه توسعه طرحهای کشاورزی استان گفت: جذب تسهیلات کشاورزی موجب توسعه و افزایش تولیدات در این بخش خواهد شد.

عباس رهی بر جذب و تخصص تسهیلات بخش کشاورزی در سطح استان تاکید کرد و افزود : جذب تسهیلات کشاورزی موجب توسعه و افزایش تولیدات در این بخش خواهد شد.

وی بر اجرای طرح توسعه کشاورزی در سطح شهرستانها و فعال کردن بخش کشاورزی بعنوان پایه و اساس اقتصاد تاکید کرد.

در این جلسه همچنین طرح های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و برای تعدادی از طرح ها اعتبارات بخش کشاورزی تخصیص داده شد.