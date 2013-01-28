ثبات و آرامش فضای اقتصادی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای اجرایی عصر دوشنبه با در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد.

علیرضا کشاورز قاسمی در این جلسه اظهارداشت: حجم سرمایه گذاری، میزان اشتغال، نرخ ارز، رضایت مندی و تولید از مهمترین شاخص هایی است که در شرایط کنونی مورد توجه فعالان اقتصادی است.

وی نظارت بر فعالیتها را عامل مهمی در کاهش تخلف و فساد در دستگاهای اجرایی دانست و تصریح کرد: هر سیستمی که بخواهد سالم بماند نیازمند نظارت و بازرسی مستمر است که در این میان دستگاه نظارتی هم باید مقتدرانه به وظایف خود عمل کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: در جهان امروز گاهی حوادثی طراحی و اجرایی می شود که بسیار پیچیده است اما با آن منفعلانه برخورد می کنیم و آسیب می بینیم که نیازمند توجه بیشتری است.

دونرخی بودن ارز مشکل ساز است

این فعال اقتصادی دو نرخی بودن ارز را از مشکلات جدی تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: بی ثباتی نرخ ارز، دو نرخی بودن موجب فساد می شود و کار دستگاه نظارتی را هم بیشتر می کند و گاهی دستگاه قضایی هم درگیر می شود که باید در این زمینه تصمیم کارشناسی و منطقی گرفته شود.

وی گفت: اگر دستگاه نظارتی فقط به معلول ها توجه کند توان کنترل سلامت دستگاه را نخواهد داشت لذا این روش باید اصلاح شود.

کشاورز افزود: در زمینه تک نرخی شدن ارز کارشناسان دیدگاههای خود را مطرح کردند که توجه نشد و متاسفانه عده ای از رانت اطلاعات استفاده کردند و به ثروت رسیدند و تولید کنندگان دچار مشکلات فراوانی شدند.

کشاورز قاسمی بیان کرد: وقتی تولید کننده هیچ برآوردی از قیمت ارز در آینده ندارد و هر لحظه منتظر نوسان قیمت هاست قادر به سرمایه گذاری نیست و بسیاری از طرح ها و ایده ها نیز متوقف می شود.

این مسئول یادآورشد: گاهی خودمان به بی ثباتی ها کمک می کنیم و با توجیه تصمیم های غیرکارشناسی به اقتصاد و تولیدکننده آسیب می زنیم آنگاه با هزینه های فراوان دنبال کاهش پیامدها می رویم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی قزوین همچنین صدور بخشنامه های متعدد دولتی را از دیگر مشکلات صنعتگران دانست و گفت: گاهی با شعار حمایت از تولید و دلسوزی و عدالت خواهی بخشنامه ای صادر می شود که به تولید زیان می رساند که در این فضا لازم است از این کار غیر کارشناسی خودداری کرد تا ضرر و زیان سرمایه گذاران بیشتر نشود.

وی از رئیس سازمان بازرسی کشور خواست با ریشه یابی این مسائل از بروز مشکلات عدیده در مسیر تولید جلوگیری کند.

کشاورز قاسمی گفت: اگر دولت به میزان لازم ارز تولیدکننده را تزریق می کرد بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد اما از اتاق مبادلات ارزی کسانی که ارتباط بیشتری داشتند برخوردار شدند و سود کردند و تولید کنندگان بهره ای نبردند.

این فعال اقتصادی اظهارداشت: در سال جاری بیش از 65 بخشنامه صادر شده که امنیت روانی تولیدکننده را به خطر می اندازد و دغدغه و نگرانیها را افزایش می دهد که این کارها به افزایش مشکلات اقتصادی دامن می زند.

ثبات و آرامش بازار کسب و کار فراهم شود

کشاورز تامین امنیت روانی بازار کسب و کار را مهم دانست و اظهارداشت: در شرایط تحریم و فشار اقتصادی هر بخشنامه ای که آرامش تولیدکننده و سرمایه گذار را بر هم بزند هزینه های زیادی را بر تولید تحمیل کرده و آسیب رسان خواهد بود که باید از آن جلوگیری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین گفت: در مقطعی سیاست مسئولان حمایت از صادرکنندگان بود و استان قزوین در صدور کشمش و خشکبار سرآمد بود اما امروز باید تنولیدکنده و صادرکننده ارز خودرا بازگرداند که از دولت انتظار حمایت بیشتری داریم تا بازار متعادل شود.

هدفمندی یارانه ها مشکل ساز برای تولید

وی افزود: اجرای هدفمندی یارانه ها برای تولید کننده مشکل ساز شده و هنوز از آسیب های مرحله اول عبور نکرده دنبال مرحله دوم هستیم.

کشاورز بیان کرد: باید آسیب ها و نقاط ضعف مرحله اول شناسایی و برطرف شود و سپس وارد مرحله دوم شویم و در حالی که 30 هزار میلیارد تومان سهم تولید پرداخت نشده می خواهیم فاز دوم را عملیاتی کنیم که منطقی نیست.

این مسئول اظهارداشت: تنها در استان قزوین دولت بدهی سه میلیارد تومانی خود را به یک واحد شاخص پرداخت نکرده و امروز این واحد با مشکلات نقدینگی روبروست و در حال تعدیل نیرو قرار دارد که زیبنده نیست زیرا اگر تولیدکننده نتواند بدهی خود را پرداخت کند با گذشت زمان و انتقال بدهی دچار مشکلات عدیده می شود.

کشاورز افزود: افزایش چک های برگشتی ناشی از بالا رفتن مشکلات تولیدکنندگان و عدم پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی است که در این شرایط از دولت انتظار داریم به جای پرداخت پول نقد به عنوان هدیه به مردم بدهی خود را پرداخت کند.

احساس امنیت در فضای کسب و کار ضروری است

وی با برشمردن بخشی از مشکلات صنعتگران اظهارداشت: احساس امنیت، تثبیت نرخ ارز، تک نرخی شدن، مطالعه کارشناسی قبل از ابلاغ بخشنامه ها، ثبات در دستورالعمل ها از مهمترین دغدغه های تولیدکنندگان است.

کشاورز گفت: در جایی که تولید کننده با کمترین بدهی ممنوع الخروج می شود کسی نیست پیگیر بدهی20 هزار میلیارد تومانی دولت باشد لذا اگر فضای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی از دولت برای دریافت مطالبات فراهم شود می توان به کاهش مشکلات امیدوار شد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش در بخش تولید بسیار مهم وضروری است که سازمان بازرسی باید زمینه جبران حقوق از دست رفته بخش خصوصی را هم پیش بینی کند.

در ادامه این جلسه احمد آهنگریان رئیس کانون کارفرمایان استان هم بخشی از مشکلات را مطرح کرد.

وی گفت: با تعامل سازنده بین بازرسی و تشکلهای کارگری، کارفرمایی فضای خوبی در استان برای تولید فراهم شده اما با استفاده از ظرفیت های موجود باید بتوانیم مشکلات موجود در مسیر تولید را هم برطرف کنیم.

آهنگریان تصریح کرد: نگاه پیشگیرانه در حوزه بازرسی، رصد مشکلات، نظارت جدی بر امور و تدوین شاخص ها و دوری از مچ گیری به موفقیت در کارها کمک می کند.

رئیس کانون کارفرمایان استان گفت: مردمی شدن اقتصاد، دوری از نگاه جزیره ای، قطع وابستگی نفتی، اعتماد سازی بین دستگاهها و سازمان بازرسی برای تعامل بیشتر از راهکارهای موفقیت در امور است.

محمد حسین یزدان پناه مدیرکل بازرسی استان قزوین هم از تولیدکنندگان به عنوان افسران جنگ اقتصادی یاد کرد و اظهارداشت: در شرایط حساس کنونی باید از کسانی که وارد عرصه تولید و کارآفرینی شده اند حمایت کنیم تا بتوانیم چرخ اقتصادکشور را بچرخانیم.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو حمایت جدی از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی دانست و از تلاش صنعتگران استان تقدیر کرد.