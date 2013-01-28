تلفن گویای هواشناسی یزد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، لقمان عمادی ظهر دوشنبه در نشست خبری معاون استاندار یزد با مدیران حوزه های مرتبط اظهار داشت: در این سامانه آخرین اطلاعات وضعیت هوا در اختیار مردم استان قرار داده می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از امکانات و توانمندی‌های استان یزد در زمینه تجهیزات هواشناسی افزود: در استان یزد 12 ایستگاه سینوپتیک، 17 ایستگاه اقلیم‌شناسی و 90 ایستگاه باران سنج احداث شده که این ایستگاه‌ها از تجهیزات خوبی بهره‌مند هستند.

عمادی عنوان کرد: 80 درصد پیش‌بینی‌های هواشناسی یزد در مورد وضعیت هوا و بارش‌ها، طی سال گذشته، صحت داشته است.

وی یادآور شد: تا اردیبهشت ماه بارش استان یزد تا حد نرمال برآورد می‌شود و از نظر دمایی نیز شرایط معمولی خواهد بود.

عمادی با پیش بینی وضعیت هوا در هفته جاری اظهار داشت: در این هفته دو موج بارشی در روزهای پایانی هفته در استان یزد خواهیم داشت و در هفته آینده به ویژه در روز جمعه نیز سامانه بارش زا بر استان یزد حاکم خواهد شد.

این نشست به همت روابط عمومی استانداری یزد برگزار شد.