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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۲۷

عمادی:

تلفن گویای هواشناسی یزد راه اندازی شد

تلفن گویای هواشناسی یزد راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی یزد از راه اندازی تلفن گویای هواشناسی با شماره 134 خبر داد و گفت: در حال حاضر روزانه 700 نفر با این سامانه تماس برقرار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، لقمان عمادی ظهر دوشنبه در نشست خبری معاون استاندار یزد با مدیران حوزه های مرتبط اظهار داشت: در این سامانه آخرین اطلاعات وضعیت هوا در اختیار مردم استان قرار داده می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی از امکانات و توانمندی‌های استان یزد در زمینه تجهیزات هواشناسی افزود: در استان یزد 12 ایستگاه سینوپتیک، 17 ایستگاه اقلیم‌شناسی و 90 ایستگاه باران سنج احداث شده که این ایستگاه‌ها از تجهیزات خوبی بهره‌مند هستند.

عمادی عنوان کرد: 80 درصد پیش‌بینی‌های هواشناسی یزد در مورد وضعیت هوا و بارش‌ها، طی سال گذشته، صحت داشته است.

وی یادآور شد: تا اردیبهشت ماه بارش استان یزد تا حد نرمال برآورد می‌شود و از نظر دمایی نیز شرایط معمولی خواهد بود.

عمادی با پیش بینی وضعیت هوا در هفته جاری اظهار داشت: در این هفته دو موج بارشی در روزهای پایانی هفته در استان یزد خواهیم داشت و در هفته آینده به ویژه در روز جمعه نیز سامانه بارش زا بر استان یزد حاکم خواهد شد.

این نشست به همت روابط عمومی استانداری یزد برگزار شد.

کد مطلب 1803077

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