شناسنامه فرهنگی، اجتماعی روستاهای خراسان رضوی تدوین شد

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شناسنامه فرهنگی ، اجتماعی روستاهای خراسان رضوی در 46 صفحه تدوین شد.

وی افزود: این طرح به صورت پایلوت در 500 روستای پر جمعیت خراسان رضوی اجرا می شود و برای برنامه ریزی در اختیاار ادارات فرهنگی استان قرار داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: این شناسنامه حاوی 107 پرسش برای گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به روستاهای خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی دقیق فرهنگی می باشد.

حجت الاسلام فاطمی افزود: این شناسنامه اطلاعاتی در زمینه مشخصات عمومی، شناسایی مراکز خدماتی و فرهنگی، شناسایی نخبگان و اقشار تاثیر گذار فرهنگی در روستا را گرد آوری می کند.

یادآور شد: شناسایی آداب و رسوم و سنت های مذهبی، آئینی روستاها نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل این شناسنامه به زودی اجرایی می شود بیان کرد: این شناسنامه با همکاری دفتر امور روستایی و شورای استانداری خراسان رضوی تدوین شده است.

حجت الاسلام فاطمی افزود: شورای فرهنگی روستا شامل روحانیون مستقر و هجرت در روستاها، شورای اسلامی و دهیاری ها ومسئولان هیئات وهیئت امنای مساجد وظیفه تکمیل این شناسنامه را به عهده خواهند داشت.

مسئول امور پژوهشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: با توجه به نبودن آمار دقیق جهت برنامه ریزی های کلان فرهنگی این برنامه طراحی و اجرایی می شود.