خیابانهای شهر کرمان بهسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یک کرمان از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت کلیه کوچه های خیابان شریعتی خبر داد.

علی سعیدی با بیان اینکه عملیات لکه گیری آسفالت کوچه های خیابان شریعتی از یک ماه گذشته در این منطقه آغاز شده بود، افزود: هم اکنون عملیات لکه گیری آسفالت کلیه کوچه های این خیابان به پایان رسیده است.

وی هدف از این اقدام را تسریع در عبورومرور شهروندان و زیبایی معابر برشمرد و اضافه کرد: عملیات لکه گیری آسفالت خیابان مدیریت نیز آغاز شده است و به زودی به پایان می رسد.

افتتاح ساختمان اداری سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان

ساختمان اداری سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان به زودی افتتاح می شود.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان، ساختمان اداری این سازمان دوشنبه نهم بهمن ماه سال جاری افتتاح می شود.

محمد عسکری با اشاره به اینکه ساختمان مذکور در چهار طبقه و با مساحت 448 مترمربع ساخته شده و آماده بهره برداری است ،خاطر نشان کرد: این ساختمان با الهام از طرح های سنتی و اسلامی ساخته شده و در آن از نقوش اسلامی- ایرانی بهره برده شده است.

اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای خیابان ابوحامد

شهردار منطقه یک از اجرای عملیات بهسازی پیاده روهای خیابان ابوحامد در این منطقه خبر داد.

علی سعیدی ضمن اشاره به آغاز پروژه پیاده روسازی در ضلع جنوبی خیابان ابوحامد، افزود: فاز اول این پروژه از چهارراه ابوحامد تا سه راهی جیحون می باشد.

وی هدف از این اقدام را بهسازی و زیباسازی پیاده روهای این محدوده برشمرد وابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح بهسازی پیاده روی این خیابان، نصب المان ابوحامد و هم چنین راه اندازی آبنما در چهارراه ابوحامد گامی در جهت رضایت شهروندان و توسعه و آبادانی شهر برداشته شود.

صعود موتورسواران کرمانی به قله آتشفشانی شمال گندم بریان

رییس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان، از صعود موتورسواران این هیات به قله‌ی آتشفشانی شمال گندم بریان خبر داد.

حسین کردی گفت: موتورسواران این هیات با هم‌راهی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعیت هلال‌احمر استان و گروه فیلم‌برداری صدا و سیمای مرکز کرمان، رکورد جدیدی در پهنه‌ کویر به ثبت رساندند.

وی افزود: یک گروه 37 نفره با 12 دستگاه خودروی آفرود و سه دستگاه موتورسیکلت ورزشی به کویر لوت عزیمت کردند و موتورسواران پس از طی 160 کیلومتر از شهداد تا قله‌ی آتشفشانی شمال گندم بریان، موفق به صعود به این قله شدند.



وی خاطرنشان کرد: «حسین نیکزاد» موتورسوار جوان این گروه برای نخستین بار موفق شد از دیواره‌ شمالی قله‌ آتش‌فشانی شمال گندم بریان با موتورسیکلت صعود و رکورد جدیدی را ثبت کند.