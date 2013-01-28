مردم نسبت به عوامل سرطانزا غافل شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش کلیدهای طلایی پیش‌گیری و درمان سرطان به همت فرهنگ‌سرای کوثر، دانشگاه علوم پزشکی و انجمن «یاس» در تالار آفتاب فرهنگ‌سرای کوثر برگزار شد.

در این همایش حق‌دوست رییس هیات مدیره‌ انجمن یاس، کمک‌رسانی به بیماران سرطانی، اطلاع‌رسانی به افراد سالم و وجود مرکزی برای تحقیقات در زمینه‌ی سرطان را، از جمله اهداف راه‌اندازی این انجمن عنوان کرد و گفت: انجمن «یاس» در سال 89 تاسیس شده و تاکنون مبلغ 300 میلیون تومان کمک نقدی برای درمان بیماران سرطانی، تجهیز کانکس‌های بیمارستان‌های شفا و باهنر، کمک به بازسازی بخش آنکولوژی بیمارستان باهنر، اسکان بیماران و همراهان در مهمان‌سرای 25 هزار تخت‌خوابی بهار، برگزاری کلاس‌های ورزشی رایگان برای بیماران و پرسنل بخش‌های آنکولوژی بیمارستان‌ها، برگزاری اردوهای تفریحی و جشن‌ها به مناسبت اعیاد برای بیماران بزرگ‌سال، تهیه‌ موادغذایی برای بیماران نیازمند عضو انجمن «یاس» و برگزاری بازاچه‌های خیریه جهت کمک به بیماران سرطانی، هزینه کرده است.

وی با بیان این‌که فاصله‌ بین عوامل خطر ابتلا به سرطان تا بروز بیماری حتی تا 30 سال هم طول می‌کشد؛ گفت: عوامل خطر ابتلا به سرطان، بروز خطر را بالا می‌برد، ولی قطعی نیست، و این موضوع باعث غفلت از بیماری می‌شود؛ در حالی که همه‌ افراد جامعه در معرض خطر ابتلا به سرطان هستند.

وی تاکید کرد: بنابراین افراد باید با مشاهده‌ علایم اولیه‌ بیماری، نسبت به تشخیص و درمان اقدام کنند.

دکتر علی‌رضا ستوده‌نژاد نیز در این همایش اظهار داشت: از 35 سال گذشته تاکنون، تحولات شگرفی در مورد مسائل درمانی و رسیدگی به بیماران سرطانی در استان ایجاد شده است.

وی افزود: استان کرمان در این خصوص هیچ کاستی نسبت به سایر نقاط کشور ندارد؛ ضمن این‌که تیم درمان بیماران سرطانی در استان کرمان بسیار کامل و مجرب است.

ستوده‌نژاد ادامه داد: در حال حاضر هیچ ضعفی در رابطه با معالجه‌ی سرطان نداریم و در کرمان همه‌ی بیماران تحت پوشش درمانی قرار می‌گیرند.

سیگار 30 نوع سرطان را سبب می شود

وی در خصوص بروز بیماری سرطان نیز اظهار داشت: رژیم غذایی، امروزه شامل روغن‌های چندبار مصرف شده، استفاده از گوشت‌های سوخته به نام همبرگر و سایر موارد، دلیل افزایش سرطان در جامعه است.

ستوده‌نژاد افزود: سیگار، قلیان و پیپ برانگیزنده‌ بیش از 30 نوع سرطان در بدن انسان است؛ ضمن این‌که مصرف هر بار قلیان معادل مصرف70 نخ سیگار است.

وی ادامه داد: مصرف سیگار و قلیان و تماس دود با زبان و بافت نرم دهان، باعث ایجاد سرطان زبان، لب و مخاط دهان می‌شود.

ستوده‌نژاد مصرف الکل، برخی ویروس‌ها مثل ویروس هپاتیت، خوردن چای و قهوه‌ی زیاد، ترشی‌جات و شوری‌جات، مصرف بیش از حد مواد چرب و رنگ کردن بیش از حد مو، را از جمله عوامل افزایش خطر بروز سرطان عنوان کرد.