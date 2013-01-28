دی ماه 69 مورد آتش سوزی در کرمان روی داد

محمد حسین مومنی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در دی ماه سال جاری 69 مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاد، افزود :از این تعداد 19 مورد مربوط به وسایل نقلیه ،17 مورد مربوط به مراکز مسکونی ،14 مورد مربوط به مراکز زباله و مابقی نیز مربوط به مراکز تجاری ،جنگل و درختان و دولتی بوده است.

وی بیشترین علل آتش سوزی های ماه اخیر را بی احتیاطی ،اتصالی برق و نشت مواد نفتی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود از انجام 58 مورد عملیات امداد و نجات در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد و افزود: بیشتر این عملیات ها به ترتیب مربوط به گرفتن حیوانات وحشی و خطرناک و نجات افراد گیر کرده در آسانسورو هم چنین نجات مجروحان گرفتار شده در خودرو تصادفی بوده است.

مومنی یاداور شد: در مجموع این حوادث 19 نفر مجروح شدند و 33 نفر نیز نجات یافتند.



