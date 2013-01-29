بن بست سیاسی در واشنگتن/ احتمال انفجار بمب ویرانگر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی این پرسش را مطرح کرد که آیا پایانی برای مناقشات بر سر بودجه در آمریکا پیش بینی می شود و در پاسخ به این پرسش نوشت : خیر، بحران در آمریکا همچنان ماهها به طول خواهد انجامید و در مارس، ایالات متحده در معرض تهدید انفجار بمب صرفه جویی قرار خواهد گرفت.

اشپیگل در ادامه این مطلب نوشت : آمریکایی ها می گویند که واشنگتن از نظر سیاسی آشفته است. دوست داشتنی ترین سخنانی که سیاستمداران در پارلمان مطرح می کنند به تاخیر انداختن حل مسائل به فردا و پس فرداست.

این هفته نامه آلمانی در ادامه با تاکید بر اینکه به ندرت آمریکاییها چنین تصویر منفی از سیستم دولتی خود داشته اند، از بی ارزش شدن پارلمان این کشور در نظر مردم با توجه به نظرسنجی های عمومی خبر داده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: اظهار نظرهای مردم بیانگر وضعیت اسفبار در مناقشات بر سر بودجه، مالیات و بدهیها در آمریکا دارد. از زمانی که جمهوریخواهان در سال 2010 اکثریت را در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آوردند این کشور گرفتار بن بست سیاسی شد.

"اشپیگل" در بخش دیگری از این مطلب به ارائه پرسش ها و پاسخهایی درباره مناقشات بر سر بودجه در آمریکا پرداخته و نوشت : در این میان مسئله اصلی چیست؟ مسئله سرعت بالای رشد بدهیهای آمریکاست. اخیرا میزان بدهیهای این کشور به حدود 16.400 میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ با تقریبا 105 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا مطابقت دارد. دلیل اصلی بدهیهای تریلون دلاری ایالات متحده، جنگهایی است که این کشور در دوران ریاست جمهوری بوش به راه انداخته و همچنین بسته های اقتصادی و اقدامات نجات اوباما در دوران بحران اقتصادی است.

این هفته نامه آلمانی در ادامه این پرسش را مطرح می کند که چرا تا کنون هیچ راه حلی برای این مسئله وجود نداشته است و در پاسخ می نویسد: هم رئیس جمهوری و حزب دموکراتش و هم جمهوریخواهان، خواهان کاهش بدهیهای آمریکا هستند. البته اوباما می خواهد در کنار صرفه جویی در زمینه های نظامی و اجتماعی، همچنین مالیاتهای ثروتمندان را افزایش دهد تا درآمدهای دولت را زیاد شود، اما جمهوریخواهان که در ردیف آنها جنبش افراطی محافظه کار تی پارتی قرار دارد خواهان کاهش مالیاتها و صرفه جویی بیشتر در هزینه های دولتی هستند.

در چنین وضعیتی، کارشناسان درباره روند مخرب صرفه جویی در این کشور و توقف رشد اقتصادی آمریکا هشدار می دهند.

نویسنده در ادامه با اشاره به موافقت اخیر مجلس نمایندگان آمریکا برای افزایش سقف بدهیهای دولت، این پرسش را مطرح می کند که این چه مفهومی دارد و در پاسخ می نویسد: به این ترتیب برای دولت امکان پذیرش بدهیهای جدید فراهم می شود. قرار است در روزهای آینده سنا نیز در این باره رای گیری کند که انتظار موافقت می رود. بعد از آن اوباما می تواند این قانون را امضا کند.

"اشپیگل" در ادامه این مطلب با تاکید بر اینکه این تصمیم گیری به هیچ عنوان مناقشات بر سر بدهیها را حل نخواهد کرد نوشت: این تصمیم گیری تنها برای سقف بدهیها است و راه حلی برای کاهش بدهیها ارائه نمی دهد. از طرفی جمهوریخواهان شرایطی را در این قانون وارد کرده اند که از نظر زمانی محدودیت ایجاد می کند، به گونه ای که دولت اجازه دارد تنها تا نوزدهم ماه "می" بدهیهای جدید را بپذیرد. به این ترتیب اگر تا آن زمان توافق گسترده ای در مناقشات بودجه ایجاد نشود مجددا مشاجره ها بر سر این مسئله آغاز خواهد شد. اگر بودجه کشور تا پانزدهم آوریل به تصویب دو مجلس آمریکا نرسد پرداخت دستمزد نمایندگان پارلمان این کشور نیز به حالت تعلیق درخواهد آمد.

اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که نظرسنجیها نشان می دهند که اکثریت مردم آمریکا، جمهوریخواهان را مقصر چنین شرایطی می دانند. اگر رئیس جمهوری آمریکا و جمهوریخواهان درباره یک تصمیم برای کاهش کسری بودجه به توافق نرسند در اول مارس آینده بمب صرفه جویی در آمریکا که در شبهای سال نو برای مدتی کوتاه از کار افتاده بود منفجر خواهد شد. در واشنگتن اکثرا بر این عقیده اند که انتظار توافق وجود نداشته و این بمب بالاخره منفجر خواهد شد و دولت مجبور به اقدمات ریاضتی دشوار تر است.

نویسنده در پایان این مطلب با تاکید بر اینکه تفاهم و نزدیکی در مناقشات بر سر بدهیهای آمریکا تا کنون دیده نشده است، نوشت : نظر مثبت جمهوریخواهان برای افزایش سقف بدهیهای دولت، بیشتر به نگرانیهای آنها برای کاهش اعتبار سیاسی مربوط می شود تا تلاش برای توافق با دموکراتها. کاخ سفید امیدوار است که دموکراتها در انتخابات بعدی کنگره اکثریت در مجلس نمایندگان را به دست آورند که البته این انتخابات تازه در سال 2014 برگزار می شود.