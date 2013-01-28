صدور بیانیه پایانی بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، متن بیانیه پایانی بیست وششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم. والحمدلله رب العالمین والصلوه و السلام علی سید خلقه محمد و آله الطاهرین و صحبه المیامین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین؛ اما بعد:

به یاری خداوند متعال و به مناسبت هفته وحدت اسلامی و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی خود را در تاریخ ۱۵ـ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۴ هـ ق برابر با ۱۰ ـ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ هـ.ش و با حضور صدها تن از شخصیت های علمی از جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای جهان در تهران برگزار کرد.

موضوع این کنفرانس "پیامبر اکرم(ص) نماد هویت امت واحده اسلامی" بود و جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران با سخنان جامع خود آنرا افتتاح کردند. شرکت کنندگان در کنفرانس اصرار داشتند که با امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران (دام ظله) دیداری داشته و به سخنان و رهنمودهای گرانسنگ ایشان گوش فرا دهند.

شرکت کنندگان در کنفرانس طی سه روز برگزاری آن و در بیست نشست کاری و ارائه یکصد و بیست مقاله، موضوع کنفرانس را محور بحث و بررسی قرار دادند.

در پایان نشست های کنفرانس، توصیه های زیر صادر گردید:

اولاً: شرکت کنندگان با توجه به مسلمات قرآن کریم و سنت شریف نبوی تاکید کردند که اسلام گردآورنده تمامی اهل قبله است و دلیل آن نیز شهادتین است که خون و مال و ناموس بر زبان آورنده اش را از هرگونه تعرضی مصون می دارد همچنانکه بر این باورندکه تقریب مذاهب اسلامی مهمترین راه برای تحقق وحدت امت اسلامی در همه گستره هاست و پیروان مذاهب اسلامی که به ارکان اسلام و اصول ایمان باور دارند و هیچ کدام از ضروریات این را منکر نشده اند، مجموعاً امت اسلامی واحده را تشکیل می دهند و خونشان برابر و همگی در برابر یکدیگر مسئول هستند و در برابر دیگران متحد و یکپارچه اند و در راستای تحقق اهداف والای اسلامی می کوشند و اختلاف های سیاسی هرگز نباید اختلاف های عقیدتی، تاریخی یا فقهی را مورد سوء استفاده قرار دهد و برانگیختن هر گونه فتنه فرقه ای یا نژادی، تنها در خدمت دشمنان امت قرار دارد و نقشه های شوم و فریبکارانه آنان را تحقق می بخشد و اشغالگری ننگین سرزمین های اسلامی از سوی آنان را تثبیت می کند و شایسته است که با تمام قدرت در برابر آنها ایستادگی کرد.

دوم: شرکت کنندگان درکنفرانس تاکید می کنند که قرآن کریم و سنت شریف نبوی، فضای انسانی ـ تمدنی پرشکوهی را برای بشریت فراهم آورد و خردگرایی و فضای گفتگوی سازنده و آزادی اجتهاد طبق ضوابط شرعی را گسترش داده و روحیه برادری و وحدت را غرس کرده اند روحیه ای که در پی توضیح ویژگی های امت اسلامی و رسالت والای آن برای تمامی جهانیان کاملا روشن گشت و در نتیجه تعدد مذاهب حالتی طبیعی است که دارای پیامدهای سازنده ای به لحاظ راه حلهای مشکلات در پرتو احکام شریعت اسلامی و اصول آن است.

سوم: شرکت کنندگان در کنفرانس به بحث و بررسی در سیره پیامبر اکرم(ص) پرداختند و بر ضرورت بهره برداری از آن در جنبه های گوناگون زندگی معاصر خویش انگشت گذارند. جنبه هایی چون:

الف: به حاشیه نراندن هیچکدام از گروههای اسلامی بهنگام تدوین قانون اساسی است زیرا پیامبر اکرم(ص) همه قبایل و عشایر مدینه منوره از جمله یهودیان و بت پرستان را گرد آورد و زیر چتر این سند بسیار مهم یعنی "صحیفه مدینه" قرارداد.

ب: توجه به وضع حقوق و آزادی های عمومی و بویژه آزادی عقیده در قانون اساسی زیرا پیامبر اکرم(ص) بیش از یک ماده را به این حقوق و آزادی ها اختصاص داد.

ج: توجه به همبستگی اجتماعی و ضرورت در نظر گرفتن آن در متن قانون اساسی به گونه ای که زندگی شرافتمندانه ای برای ناتوانان و مستمندان فراهم آید.

د: تشویق دولت های اسلامی برای در نظر گرفتن شریعت اسلامی به عنوان مرجع قانون گذاری های خود مشتمل بر تمامی مذاهب فقه اسلامی ازجمله مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب شیعه امامی و مذاهب معتبر مسلمانان.

هـ: بنیانگذاری جایزه جهانی برای بهترین پژوهش ها و مطالعات سالیانه در سیره شریف نبوی که متضمن خلاقیت و نوآوری هایی در عرصه نوشتاری اسلامی باشد.

چهارم : شرکت کنندگان در کنفرانس تاکید دارند که امت اسلامی با چالشهای بزرگی روبروست که باورها و شخصیتها و عناصر وجودی و نقش تمدنی آن را نشانه گرفته و در معرض توطئه هایی در راستای متفرق کردن، پاره پاره کردن جغرافیایی، زبانی، قومی، مذهبی، و حتی تاریخی آنست. همچنان که این چالش برآنند تا امت اسلامی را در ابعاد مختلف اجتماعی و علمی و اقتصادی و نظامی و ... عقب مانده نگاه دارد و در جهت دور ساختن آن از اسلام خود و ایجاد شک و تردید در توانایی برای رویارویی؛ مشکلات و مسائل نو پدید و اشاعه رفتارهای منحرفانه مادی و پاشیدن بذر تقلید و پیروی از غرب و شیفتگی نسبت به آن و کوشش در راستای تضعیف تعلیم و تربیت اسلامی و ایجاد تردید در توانایی آنها برای آگاهی و روشنگری امت و نفوذ به رسانه های اسلامی با گسترش روحیه شکست و وادادگی اخلاقی در این جهت که نتواند نقش مطلوب و شایسته خود را در خفه کردن توطئه ها و آگاهی بخشی و بنای شخصیت متعادل اسلامی ایفا نماید.

پنجم: شرکت کنندگان در کنفرانس برآنند که هواها و گرایشهای سیاسی و گسترش حالت های تعصب آمیز و جهل و نادانی برخی پیروان مذاهب نسبت به حقیقت مذاهب دیگر به ایجاد حالت انحرافی فرقه گرایانه و پر رنگ شدن پدیده افراط گرایی، غلو، تکفیر و دشمنی و کینه توزی و انتقال درگیری ها و نزاع های فکری به صحنه عمل و از آنجا پیامدهای منتفی خطرناکی برای امت در پی داشته و راههای نفوذ دشمنان و ضربه زدن به عقاید، گرایش های نظری و عملی اصیل آن را هموار ساخته است.

ششم: در جهت تحقق این وحدت در میان اهل قبله و برقراری تقریب مذاهب اسلامی، شرکت کنندگان در کنفرانس به لزوم احترام گذاشتن هر طرف به طرف دیگر و واگذاری مسایل خلافی به علما و کارشناسان و عدم اهانت و اسائه ادب به کسی فرا می خوانند. همچنانکه شرکت کنندگان در کنفرانس بر عدم جواز توجیه هر آنچه اهانت یا توهین به گروهی تلقی می شود انگشت گذاردند این تاکید بویژه شامل عدم اهانت به اهل بیت یا همسران پیامبر(ص) یا صحابه وپیشوایان مسلمانان از طریق اهانت به ایشان یا تعرض به هر آنچه منسوب به آنهاست اعم از هر نوع اسائه گفتاری یا رفتاری و عملی ونیز عدم جواز بی حرمتی به مساجد یا حسینیه ها و آرامگاهها و مراکز دینی مختلف می گردد. در همین راستا شرکت کنندگان درکنفرانس فتوای تاریخی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای در خصوص تحریم هرگونه اهانت به شخصیت ها و نمادهای مذاهب اسلامی و اسائه ادب به همسران پیامبر را بسیار ارزشمند و گرانبار ارزیابی کردند.

هفتم: شرکت کنندگان در کنفرانس برآنند که نیاز مبرمی به تدوین برنامههای تفصیلی برای تحقق تقریب مذاهب اسلامی در عرصه های زیر وجود دارد:

الف: بالا بردن سطح آگاهی مسلمانان در عرصه های مختلف و بویژه در عرصه فهم اسلام و آموزهها و اهداف آن و درک واقعیت موجود در ابعاد مختلف.

ب: درخواست از کشورهای اسلامی برای پیاده کردن شریعت اسلامی در همه عرصه های زندگی.

ج: فعال سازی روند آموزشی و پرورشی همه جانبه برای بخشهای مختلف امت اسلامی طبق تعالیم اسلام.

د: کوشش برای تحقق مواضع متحد عملی نسبت به مسایل بزرگ و تحقق همبستگی میان امت در عرصه های گوناگون.

هـ: فعال سازی نهادهای مشترک اسلامی از جمله سازمان تعاون اسلامی و سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه و تربیتی و آموزشی و رسانه ای.

و: بهره برداری بهینه از امکانات سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی و توانایی¬های علمی امت و بسیج آنها برای تحقق اهداف بزرگ و ایستادگی در برابر چالشها.

ز: کمک به اقلیت های اسلامی در سرتاسر جهان برای پاسداری از هویت خود و ادای شعائر دینی و فعال سازی نقش آنها در جامعه ضمن رعایت حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی.ح: تلاش جدی برای پیاده سازی اعلامیه اسلامی حقوق بشر صادره از سوی سازمان تعاون اسلامی.

ط: تاکید بر نقش خلق های اسلامی در ساخت آینده خود و مشارکت فعال در خودسازی و شیوه زندگی و ترسیم روند تمدنی بشری خود.

ی: پرورش نسل اسلامی بر فرهنگ مقاومت و عزت و تشکیل ساختار آینده ای برتر با تاکید بر نقش سازنده زنان و جوانان.



هشتم: شرکت کنندگان در کنفرانس به خلاقیت و ابتکار در عرصه های فکری منجر به تقریب با توجه به موارد زیر فرا می خوانند:

۱ـ ژرفا بخشیدن به آیین میانه گرایی در فهم شریعت.

۲ـ رعایت فقه اولویت ها و شناخت اهداف و رعایت شرایط متغیر در اتخاذ مواضع شرعی.

۳ـ رعایت اهداف و مقاصد شرع و ویژگیهای عمومی اسلام.

۴ـ احیای دانش فقه مقایسه ای و علم خلاف.

۵ـ توجه به روند اجتهاد صادر از سوی مجامع فقهی.

۶ـ کنترل روند فتوا طبق ضوابط تدوینی مجامع فقهی.



نهم: و در بعد عملی شرکت کنندگان در کنفرانس موارد زیر را پیشنهاد میکنند:

۱- تعمیم منطق گفتگوی مسلمانان با یکدیگر بر بنیادهای شرعی.

۲- آگاهی بخشی به نخبگان و تودههای مسلمان نسبت به فرهنگ تقریب و تعمیم روحیة الفت و برادری و محبت میان بخشهای مختلف امت.

۳- تلاش مشترک برای اتخاذ مواضع متحد در همه مسایل سرنوشتی همچون:

الف: پیاده کردن شریعت اسلامی.

ب: رویارویی با چالشهای بزرگ

ج: مقدم دانستن منافع عمومی بر منافع خصوصی.

۴- تشویق به تأسیس نهادهای وحدتی و تقریبی در تمامی ابعاد رسانهای، اجتماعی و تربیتی در هرجا.

۵- تشویق مطالعات تقریبی در دانشگاهها از راه گشایش بخشهای تخصصی دانشگاهی و همچنین تشویق رسالههای علمی و تحکیم و تقویت مبادلات تخصصی.

۶- کنترل روند فتوا طبق ضوابطی که مجامع فقهی در نظر گرفته اند.

دهم: شرکت کنندگان در کنفرانس اعلام می کنند که فراخوان تقریب به معنای تعصب مذهبی یا تبلیغ و انتشار مذهبی در میان پیروان مذهب دیگر نیست و آنچه برخی گروهها به عنوان کوشش برای شیعه کردن اهل سنت یا سنی کردن شیعیان رواج می-دهند تنها به قصد فتنه انگیزی میان مسلمانان و گسترش دایره اختلاف میان صفوف امت صورت می گیرد.

یازدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس همه گونه اشکال تجاوز صهیونیستی علیه خلق صبور ومقاوم ما در فلسطین بویژه جنایات وحشیانه ای که در غزه قهرمان و مقاوم به صورت قتل و تبعید هزاران تن فلسطینی صورت گرفت و کوشش های مربوط به ویران ساختن مسجد الاقصی و خانه های فلسطینی ها در بیت المقدس و یهودی سازی آن با ایجاد تغییرات جمعیتی در سرزمین فلسطین را محکوم می کنند و در عین حال به ملت قهرمان فلسطین و مقاومت شجاعانه آن درود می فرستند و کوششهای صلح جویانه میان گروههای فلسطین و وحدت بخشیدن به آنها را مورد حمایت قرار می دهند و مجدداً بر ضرورت احقاق حقوق مشروع فلسطینی و مهم ترین آنها حق تعیین سرنوشت و تاسیس دولت مستقل خود در تمامی سرزمین های فلسطینی به پایتختی قدس شریف و حق آنان در بازگشت به سرزمین خود را انگشت می گذراند. همچنانکه از جامعه بین الملل خواستار محاکمه جنایتکاران صهیونیست و مجازات آنان به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می شوند.

دوازدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس بر ضرورت راه حلهای اسلامی برای بحرانهای جهان اسلام بویژه در سوریه و بحرین انگشت می گذارند و ضرورت ایفای نقش فعال علما و نخبگان در ارایه راه حل اسلامی برای این بحرانها و تاسیس کمیته کوششهای خیرخواهانه و ایفای نقش میانجی میان دولتها و ملتها و گروه های مختلف جامعه به منظور نزدیک ساختن دیدگاهها و رسیدن به راه حل اسلامی مسالمت آمیز برای مشکلات در سوریه و بحرین را خاطرنشان می سازند.

سیزدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس خواهران مسلمان را به ارایه پژوهشها و دیدگاههای خود برای موفقیت فراخوان به تقریب و این که عهده دار نقش فعالتری در کنفرانس وحدت اسلامی و گسترش آگاهی تقریبی در میان جوامع اسلامی باشند، فرا می خواند.

چهاردهم: شرکت کنندگان در کنفرانس برآنند که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در روند بیش از بیست ساله خود ایفاگر نقش مهمی در راستای تحقق آنچه در بندهای پیش گفته مطرح شد بوده است گو اینکه موانع و کاستی هایی وجود دارد که برای دو چندان ساختن کوششها و شتاب گیری گامها برای تحقق اهداف مورد نظر باید از میان برداشته شوند. به همین دلیل شرکت کنندگان درکنفرانس موارد زیر را پیشنهاد می کنند:

۱ـ کوشش در تکامل بخشی و گسترش مجمع عمومی.

۲ـ تاسیس مرکز گفتگوی علما و اندیشمندان مذاهب اسلامی.

۳ـ کوشش در جهت توسعه فعالیت های مجمع در عرصه تعمیق بیداری اسلامی و رهنمونی آن و ممانعت از انحراف آن از سوی عناصر مشکوک.

۴ـ کوشش در راستای تاسیس اتحادیه علمای مقاومت و تقریب و نیز اتحادیه جهانی زنان مسلمان و دیگر اتحادیه های شرکت کننده در روند عملی «تقریب».

۵ـ ایجاد هر چه بیشتر مراکز منطقه ای وابسته برای اجرای برنامه های تقریبی و رصد کردن همه حرکتهای خصمانه.

۶ـ کوشش در راستای فعال کردن میثاق وحدت اسلامی صادره از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال ۲۰۰۸ م و اجرای مواد آن.

۷ـ توجه به بهبود فعالیت های رسانه ای در خدمت به رسالت تبلیغی اسلام.

۸ـ افزایش توجه به شعائر و مراسم دینی بویژه حجّ و حضور فعال در آنها.

۹ـ کوشش در حضور در دانشگاهها و مراکز گوناگون علمی و برقراری پیوندهای هر چه نزدیکتر با اساتید و دانشجویان آنها.

۱۰ ـ کوشش برای گشایش شعبه های بیشتری از دانشگاه مذاهب اسلامی در ایران و خارج از آن.

پانزدهم: کنفرانس از شورایعالی و دبیرخانه مجمع خواستار بررسی ارزیابی کمیسیون های تشکیل شده با عناوین "پیامبر اعظم(ص) و هویت امت واحده اسلامی"، "وحدت اسلامی و افقهای پیش رو" و "بیداری اسلامی و ترویج آن" و "زن مسلمان" بازرگانان و سرمایه گذاران" و "بحرانهای جهان اسلام" و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای توصیه های آنها و ارایه گزارشی از آنها به نشست آینده گردید.

شانزدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس پیشگامان تقریب و وحدت اسلامی از جمله: سیدجمال الدین حسینی و شیخ محمد عبده و شیخ محمود شلتوت و امام بروجردی و امام خمینی و امام مودودی و امام کفتارو (رحمه اله علیه) و امام غایب از نظر موسی صدر و امام خامنه ای (حفظه اله) و حضرت آیت الله شیخ محمدعلی تسخیری و دیگران را مورد ستایش و تمجید قرار داد.

هفدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس اعلام می دارند که مقاومت، حق مشروع خلقهاست. آنها همة انواع تروریسم فردی، گروهی و دولتی را که چه بسا برخی کشور ها با پوشش جهانی شدن و دموکرانیزه کردن کشور مرتکب می شوند و از نظر اسلام و جهانیان محکوم است شدیداً محکوم می کنند و حمایت خود را از مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان اعلام می دارند.

هجدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس پیروزی های شکوهمند خلقهای اسلامی در خیزش جهانگیر خود و تغییر رژیمهای دیکتاتوری در تونس، مصر، لیبی و یمن و نیز تداوم کوشش ها برای دستیابی به حقوق دیگر خلقها و ارایه حمایت های مادی و معنوی به خلق مسلمان در میانمار را تبریک می گویند و از مردم قهرمان عراق می خواهند تا به تلاش خود برای سازندگی کشور خود و کوشش برای تحقق وحدت و همبستگی را تداوم ببخشند.

نوزدهم: شرکت کنندگان در کنفرانس جهاد مردم ایران و رهبری آنرا در راستای پیاده کردن شریعت اسلام در گستره های مختلف زندگی تهنیت می گویند و تمامی توطئه ها علیه این روند میمون را محکوم می سازند. همچنانکه حمایت خود را از مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتقای توانایی هایی هسته ای با اهداف مسالمت آمیز اعلام میدارند و همهی شیوههای مفسده جویانه برای پیشگیری از بهره گیری از حقوق مشروعی را که تمام معاهدهها و پروتکل های بین المللی تضمین کرده است، محکوم می سازند، و کشورهای اسلامی را به بهره برداری از این تجربه فرامی خوانند.

بیستم: شرکت کنندگان در کنفرانس مراتب تقدیر و تشکر خود را از جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن حضرت امام خامنه ای (دام ظله) اعلام می دارند. آنها از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز به دلیل برگزاری این کنفرانس و میزبانی آن تشکر می کنند و برگزاری چنین نشستها و گردهماییهایی را دارای خیر و برکات فراوانی می دانند.

و صلی الله علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و صحبه و سلم