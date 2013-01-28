اولویت اول استعمار تلاش برای رواج سکولاریسم است/ شعرخوانی حداد عادل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که امشب نهم بهمن ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، با عرض تبریک به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و میلاد امام صادق(ع) گفت: امیدوارم هفته وحدت موجبات نزدیکی قلوب مسلمین را فراهم آورد و انفاس قدسی رسول الله(ص) و امام صادق(ع) و برکات آن امت اسلامی را در بر گیرد.



وی با اشاره به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) مبنی بر اینکه امت من تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند و امانتداری کنند سعادتمند خواهند بود، گفت: کنفرانس وحدت در پی تحقق این بشارت نبوی پیوندهای مسلمانان را در صراط مستقیم و دوستی و مودت قرار داده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: انسان با محبوب خود محشور می شود. ان شاء الله محبوب ما در این مجلس مودت مسلمین باشد.



وی با اشاره به موانع پیش روی وحدت مسلمانان تصریح کرد: در این نشست وزین نگاهی به شرایط گذشته جهان اسلام داشته باشیم.

لاریجانی اظهار داشت: مسلمانان در مواجهه با مدرنیته و روند توسعه غرب چند رویکرد داشتند. رویکرد نخست استعمار غرب تلاش برای رواج سکولاریسم در میان مسلمانان است. برخی جریانات روشنفکرغرب زده این مسیر را شروع کردند و در جهان عرب، ایران، ترکیه و سایر بلاد اسلامی شعار جدایی دین از سیاست و حتی نفی دین را سر دادند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سناریوی اصلی غرب دور کردن ایران و سایر کشورهای اسلامی از تعلقات دینی و عدم دستیابی به تقریب و وحدت است.

دکتر غلامعلی حدادعادل نیز در این مراسم قصیده‌ای را با عنوان «عذر تقصیر» در مدح پیامبر اعظم (ص) قرائت کرد. همچنین در این مراسم از دوره بیست جلدی کتاب «مدارج فقه اهل سنت در مسلک وسائل‌الشیعه» و «فقه الوفاق» رونمایی شد.

میهمانان کنفرانس صبح فردا 10 بهمن ماه با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) دیدار می کنند و از ساعت 15 تا 17 نشست مشترک شورای عالی و هیئت رئیسه مجمع عمومی برگزار می شود.