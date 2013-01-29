اختصاص هزار میلیارد تومان برای 67 پروژه مهرماندگار آب و فاضلاب در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بنکداری ظهر روز سه شنبه در حاشیه بازدید از مراحل تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بناب در گفتگویی با خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون بیش از 200 پروژه فعال در هر استان کشور در حال اجرا می باشد.

وی افزود:تعداد 67 پروژه مهر ماندگار در بخش آب و فاضلاب، 40 طرح مربوط به آبرسانی و 27 طرح نیز جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب است که برای اجرای آنها بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اجرای طرحهای مذکور را زیرساختی و اساسی دانست و تصریح کرد: بهره برداری از این طرحها بستر مناسبی برای شتاب بخشی در تکمیل فاز دیگر پروژه های آبفاست.

بنکداری همچنین بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار را موجب ایجاد تحول در حوزه های مختلف برشمرد و خاطرنشان کرد: در پروژه های مهر ماندگار در بخش فاضلاب 75 درصد و در بخش آب حدود 60 درصد پیشرفت کار وجود دارد.وی با بیان اینکه از 67 پروژه مهر ماندگار در بخش آب و فاضلاب 15 پروژه به مرحله بهره برداری رسیده و قابل افتتاح است؛ اظهار امیدواری کرد: پیش بینی می شود بیش از 50 پروژه نیز تا قبل از اتمام مسئولیت این دولت در سطح کشور به بهره برداری برسد.