زیرساختهای لازم برای ساماندهی حمل و نقل تأمین شود/ احداث کمربندی در فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک فیروزکوه پیش از ظهر دوشنبه با حضور سعید افشار نادری فرماندار، حبیب الله منتظری بخشدار مرکزی، حسین حیدری شهردار فیروزکوه و دیگر مسؤلان ادارات در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.

سعید افشار نادری در این جلسه گفت: ارگانها مانند شریانهای انتقال خون در بدن هستند که باعث ارتباط بین سلولها می شوند که اگر به موقع نسبت به مشکلات اقدام نکنیم، مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد، پس حتماً باید با برنامه پیش برویم و همه ارگانها اعم از نیروی انتظامی، راهورها، ناوگان حمل و نقل، برون شهری، درون شهری مکلف هستند در حوزه کاری خود برنامه ریزی داشته باشند.

دستگاههای متولی باید نواقص را رفع کنند

وی افزود: در شهرستان فیروزکوه مشکلاتی مانند تابلوهای رانندگی، خط کشیهای عابر پیاده و... وجود دارد که برای همشهریان ایجاد مزاحمت می کند و کار کارشناسی می طلبد که دستگاههای متولی باید نواقص را رفع کنند.

فرماندار شهرستان فیروزکوه عنوان کرد: دستگاههای متولی برای ساماندهی، پیگیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری و برون شهری باید زیرساختهای لازم را تأمین کنند و مسائل کلی حمل و نقل و ناوگان را پیگیری و تدابیر لازم را اتخاذ کنند که اگر پیگیری نشود مشکلات زیادی در سطح شهرستان به وجود می آید.

وی در ادامه بیان کرد: از جمله اقداماتی که در حال حاضر برای رفع ترافیکهای برون شهری داریم، راهدارخانه های بشم و ارجمند است و همچنین از جمله امکاناتی که برای مردم فراهم شده است، 25 الی 30 کیلومتر روشنایی از امین آباد تا بالاتر از امیریه است.

احداث کمربندی در فیروزکوه

افشار نادری در ادامه از احداث کمربندی در این شهر خبر داد و گفت: پیگیریهای زیادی انجام شده و با توجه به آینده نگری که باید داشته باشیم به زودی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

این زیر ساختها فقط مربوط به جاده ها نمی شود و باید علائم راهنمایی را نیز در نظر گرفت

وی در پایان بر برنامه ریزی ارگانها در برنامه هایشان و ساماندهی مجموعه در یک پروسه طولانی و زمانبندی شده و توجه به زیر ساختهای لازم تأکید کرد و ادامه داد: این زیر ساختها فقط مربوط به جاده ها نمی شود و باید علائم راهنمایی را نیز در نظر گرفت و مسئولان باید برای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند تا کمتر شاهد ترافیک در این شهرستان باشیم.

معاون عمرانی فرماندار فیروزکوه نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه امروز بالای 50 دستگاه اتوبوس و سواریهای برون شهری در فیروزکوه وجود دارد، نیاز به زمین برای احداث پایانه داریم که به مسکن و شهرسازی مراجعه و برای واگذاری زمین اقدام کرده ایم و همچنین به دلیل نداشتن پارکینک برای ماشینهای سنگین و اتوبوسها در سطح شهر و به خصوص در خیابان 45 متری دچار مشکل هستیم که پارک این وسایل نقلیه در شهر باعث ترافیک می شود.

هوشنگ نیکزاد افزود: از دیگر مشکلات ترافیک در خیابان دانشگاه است که به دلیل پارک ماشینها در این مسیر و همچنین نداشتن پارکینک همیشه با ترافیک مواجه هستیم که باعث اعتراض و شکایت ساکنان این منطقه شده است.

میادین شهر شکل معماری و هندسی ندارد

وی در ادامه با بیان اینکه میادین شهر شکل معماری هندسی ندارد، خواستار تعریض خیابانهای اصلی شهر شد و عنوان کرد: برطرف کردن مشکلات مربوط به میادین شهر به خصوص میدان شهرک ولیعصر(عج) به خاطر بریدگی که در کنار میدان دارد، همیشه باعث تصادف می شود که باید این موضوع حل شود.

یعقوب اتحادی رئیس پلیس راهور شهرستان فیروزکوه نیز در این جلسه با بیان مشکلاتی مانند نصب تابلو و علائم، نصب چراغ چشمکزن، تابلو و علائم راهنمایی در خیابان دانشگاه، تعمیر و نصب علائم عابر پیاده، ساماندهی مسافرکشی درون شهری، خط کشی خیابانها به خصوص خیایان 45 متری، تعمیر آسفالت معابر شهری، تابلوی پارک جانبازان، ایجاد پارکینک برای کامیونها، احداث پارکینگ مسجد جامع، تأمین روشنایی معابر شهری و کوچه ها، خواستار رفع این مشکلات در سطح شهرستان شد.