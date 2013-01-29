نور جمال دلبر ما را مثال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد ششمین امام شیعیان، از بهترین بندگان خدا و منبع نور الهی فرارسیده است و مسلمانان دسته دسته با سبدهایی پر از تبریک و شادی آن را گرامی می دارند.



یا صادق آل عبا! روحت، جسمت و ابعاد وجودیت هر کدام برکتی بود بر خاک خسته زمین... برکت وجودت به اندازه تمام تاریخ است ...



تو آن امامی که نه تنها مسلمانان به علوم همچو پیشوایی می بالند، بلکه بسیاری انسان های دیگر با منش و عقیده های گوناگون از عشقت سرشارند.



ای امام مهربانی‌ها! آبرویت همچو کعبه عظیم است، به اندازه همه انسان ها بندگی خدا را کرده ای و به راستی که احادیث بزرگان پیش از شما خود مهر تاییدی است بر آن.



تقارن میلادت با میلاد رسول الله بهترین عید مسلمانان است و نشانه‌ای است از این موضوع که خداوند بهترین الگوهای خود را بر بشر عرضه داشت.



سیره اخلاقیت مارا بس که تمام تاریخ، تمام انسانیت، تمام نعمات هفت آسمان و تمام عالم را فخر بفروشیم با چنین امامی!

ای کاش این اخلاق کمی، تنها کمی بیش از آنچه اکنون در شعارهای خود از آن یاد می کنیم در زندگیمان به کار گرفته می شد.



ای کاش ابعاد وجودیت را نه فقط در صفحات کتاب ها و بین سخنرانی هایمان، که در رفتارهای هر روزه خود نیز به کار می گرفتیم...



ای کاش به خوبی می توانستیم نشان دهیم که پیرو دین کدام پیامبر و امام عالم هستیم و اینچنین در برابرتان شرمسار نبودیم.آنقدر شرمسار که اجازه بدهیم دیگرانی از روی جهل ویا با هردلیلی بدون شناخت شما دیگر انسان ها فریب دهند و از شما به نام و صفات ناپسند یاد کنند.



در خباثت دشمنانتان شکی نیست و البته در کاهلی دوستانتان.



یا صادق آل عبا! اگر نتوانستیم حق کتاب و اهل بیت (ع) را آنگونه که باید ادا کنیم بر ما ببخش و یاریمان کن تا از غفلت ها درس بگیریم. یاریمان کن تا به جا آوریم آنچه حداقل کار یک پیرو است.



به اندازه تمام زمان ها محتاج شماییم و این ملت به عنایاتتان بسیار نیازمند است.



امروز روزگاری است که افشاگری، پرونده سازی و رفتارهایی که جایی در سیره شما نداشت، توسط عده از مسلمان نماها انجام می شود.



در روزگاری به سر می بریم که مسلمانان به بهانه های واهی و نه با اتکا به منش شما، که با پیروی از افراط ها و تفریط های خود به جان هم می افتند و هیچ کس نمی تواند پایانی برای این درگیری ها پیش بینی کند.



آنقدر بزرگی که نه فقط از حقوق انسان ها، که از حقوق تمامی موجودات دفاع کرده ای و ای کاش ذ ره ای از این منش عظیم را پیروانت در نظر گیرند، به یاد آورند و بیش از پیش به آن ببالند.



میلادت روز بسیار مبارک و پربرکتی است و ای کاش نه فقط در این روز، که در تمامی ثانیه ها وساعات زندگیمان به عنوان یک انسان، انسانی که اشرف مخلوقات نام گرفت، از تو یاد کنیم... بر عهدمان وفا کنیم و سیره ات را آنگونه که می خواستی در بر بگیریم.



محدثه نجف زاده