صبای قم هفتمین تیم برتر آسیا شد/ سومین حضور صبا در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم سه دوره سابقه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا را دارد و در بین تیم‌هایی که تا کنون سابقه حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را دارند، یکی از با قدمت‌ترین تیم‌ها به شمار می‌رود، اکنون عنوان هفتمین تیم برتر ایران در بین تیم‌های آسیایی از نگاه کمیته تاریخ و آمار فدراسیون جهانی را یدک می‌کشد.



پنجمین فصل حضور صبا در لیگ برتر به عنوان نماینده فوتبال قم



این تیم برای پنجمین فصل متوالی به عنوان نماینده فوتبال استان قم در رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور حضور دارد و اکنون نیز شانس زیادی برای کسب چهارمین سهمیه حضور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا را دارد.



صبا که در فصل 2013 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا سومین حضور در این رقابت ها را تجربه می کند، در آستانه دیدار حساس مرحله پلی آف این رقابت ها که روز 21 بهمن ماه در قم برگزار می شود، در بین تیم های ایرانی دارای رتبه در بین تیم های آسیایی قرن 21، جایگاه هفتم ایرانی ها را از آن خود کرد.



سپاهان صدرنشین و پاس همدان آخرین تیم ایرانی در بین برترین های آسیا



در این رده‌بندی سپاهان اصفهان همچنین به عنوان تیم نخست کشورمان در مکان هشتم رده‌بندی برترین‌ تیم‌های باشگاهی فوتبال قاره آسیا قرار گرفت و از دیگر تیم‌های حاضر در جمع 100 تیم برتر می‌توان به استقلال تهران در رتبه یازدهم آسیا و ذوب آهن پرسپولیس در رده های سوم و چهارم اشاره کرد.



این در حالی است که سایپا البرز در مکان پنجم تیم های ایرانی دارای رتبه در بین تیم های آسیایی قرار دارد و فولاد خوزستان ششم است در حالی که تیم صبای قم با کسب 389 امتیاز در بین تیم های ایرانی هفتم و در بین تیم های آسیایی نود و سومین تیم به شمار می رود.



در این رده بندی تیم های فجر شهید سپاسی شیراز، ملوان بندرانزلی و پاس تهران هفتم تا دهم هستند در حالی که تیم های ابومسلم مشهد، استقلال اهواز، مس کرمان، راه آهن تهران، پیکان تهران، برق شیراز، تراکتور سازی تبریز و پاس همدان نیز در مکان های یازدهم تا هجدهم جای گرفته اند.



حضور 12 مربی در راس کادر فنی صبای قم در ادوار مختلف لیگ برتر



صبای قم در حالی حضور در دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را سپری می‌کند که از سال 1383 که با پرویز مظلومی توانست به مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس صعود کند، تاکنون 12 مربی را در رأس کادر فنی تیم فوتبال خود دیده است.



در شرایطی که در حال حاضر عبدالصمد مرفاوی دوازدهمین مربی تاریخ باشگاه صبای قم است، پیش از وی پرویز مظلومی، میلاد زیوادینوویچ، مجید جلالی، محمدحسین ضیایی، فرهاد کاظمی، یحیی‌ گل‌محمدی، فیروز کریمی، رسول کربکندی و محمود یاوری نیز مربیان تیم فوتبال صبای قم از زمان حضور این تیم در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بوده‌اند.



یک قهرمانی صبا در جام حذفی و سه بار راهیابی به لیگ قهرمانان آسیا



صبای قم در سال 1384 در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال کشور از سد ابومسلم مشهد گذشته و موفق به کسب مقام قهرمانی شد ولی در سال 1386 این بار در مسابقه پایانی جام حذفی با شکست برابر سپاهان اصفهان به مقام نایب قهرمانی بسنده کرد.



بهترین مقام صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نیز عنوان سوم در هفتمین دوره لیگ برتر در فصل 87 ـ 1386 محسوب می‌شود که منجر به حضور صبای قم در مسابقات لیگ قهرمانی قاره آسیا برای دومین بار بعد از سال 1385 شد، ضمن اینکه صبا در لیگ یازدهم نیز با عبدالله ویسی رتبه چهارم را کسب کرد و بار دیگر آسیایی شد و اکنون باید با الشباب امارات روز 21 بهمن ماه در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در شهر قم بازی کند.

