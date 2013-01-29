به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند دوشنبه‌شب در نشست با مسئولان استان بوشهر با اشاره به مهمان‌پذیر بودن استان بوشهر در ایام نوروز، اظهار داشت: در ایام نوروز چندی میلیون مسافر وارد استان بوشهر می‌شوند که باید برای میزبانی از این مسافران نوروزی آماده باشیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موازین اخلاقی و شعائر دینی در برگزاری برنامه‌های نوروزی در استان بوشهر، تصریح کرد: استان ولایت‌مدار بوشهر کانون انقلاب اسلامی است و نباید افرادی به بهانه تفریح به اقدامات غیرشرعی و نامتعارف دست بزنند.

استاندار بوشهر با اشاره به نزدیک‌شدن به دهه مبارک فجر، اضافه کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردها و بیان کارهای انجام شده و خدمات صورت گرفته است که همه مسئولان باید برای معرفی دستاوردهای نظام تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید در خط اول باشند و از انقلاب در برابر تهدیدات و تحریم‌ها محافظت کنند، اضافه کرد: هر مدیری که برای انقلاب سستی به خرج دهد از نظر من عزل است.

حسنوند خدمت کردن در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نوکری مردم عنوان کرد و افزود: کوتاهی در خدمت به مردم جایز نیست و با هر فردی که در خدمت به مردم کوتاهی کند برخورد خواهیم کرد.

وی بر لزوم معرفی دستاوردهای انقلاب تاکید کرد و ادامه داد: این راه، راه فرهنگ اسلامی، تبعیت از مقام معظم رهبری و حفظ ارزشه است و همه موظف به معرفی دستاوردهای دولت هستند.

استاندار بوشهر با اشاره برگزاری جشنواره بین المللی شعر فجر در استان بوشهر گفت: این جشنواره برای نخستین بار در استان بوشهر و در جزیره خارک با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار می شود که رخداد بزرگی است.

وی خاطرنشان ساخت: با در نظر گرفتن شرایط امروز، اعتبارات موجود می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بزرگی در استان باشد اما هنوز برخی دستگاه ها برای گرفتن اعتبارات در استان مراجعه نکرده اند.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم تلاش همه مسئولان و مدیران برای مدیریت بودجه، گفت: مسئولان مدیریت بودجه در استان را به عنوان یک موضوع جدی و با اولویت ویژه پیگیری کنند.