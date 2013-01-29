بودجه 465 میلیارد ریالی شهرداری بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان چارکی دوشنبه‌شب در آیین تقدیم بودجه شهرداری بوشهر به شورای اسلامی بوشهر اظهار داشت: تلاش برای ایجاد فضایی بانشاط و زیباسازی شهر از مهم‌ترین اولویت‌های شهرداری بوشهر است.

وی افزود: همکاری شورا با شهرداری بسیار خوب بوده و امیدوار هستیم در سایه تعامل و همکاری بیشتر به موفقیت بیشتری برسیم.

سرپرست معاونت مالی، اداری و برنامه‌ریزی شهرداری بوشهر با اشاره به کیفیت بودجه شهرداری خاطرنشان کرد: بودجه 92 شهرداری و سازمان‌های تابعه انقباضی است، چرا که تنها در بخش افزایش حقوق و جذب وکلای توانمند برای پیگیری املاک شهرداری در محاکم قضایی که مصوبه شوراست، شاهد افزایش هستیم.

چارکی افزود: مجموع بودجه سال آینده شهرداری بوشهر و سازمان‌های تابعه 46 میلیارد و 500 میلیون تومان است، ضمن اینکه 40 میلیارد مربوط به شهرداری است که 42 درصد در بخش جاری و 58 درصد در عمرانی است.

وی با اشاره به اولویت‌های بخش عمرانی شهرداری بوشهر گفت: بهبود محیط شهری، توسعه فضای سبز، نورپردازی، توسعه پارک‌های محله و تنظیف شهر از جمله این اولویت‌هاست.

این مسئول گفت: حمل و نقل عمومی و بهبود عبور و مرور شهری نظیر آسفالت، مناسب‌سازی معابر، بهسازی و روان‌سازی تقاطع‌ها و کمک به حمل و نقل عمومی نیز از جمله این اولویت‌هاست.

چارکی یادآور شد: برنامه‌ریزی توسعه شهری نظیر ممیزی املاک، توسعه شهر الکترونیک، توسعه اماکن ورزشی و تفریحی و پرداخت دیون و مطالبات نیز از دیگر اولویت‌هاست.

وی اذعان داشت: ایجاد تاسیسات حفاظتی و ایمنی نظیر کمک به آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر و دفع آبهای سطحی نیز از جمله اولویت‌های مهم شهرداری بندر بوشهر است.

چارکی اضافه کرد: باید دست به دست هم دهیم و برای رشد و پیشرفت بندر بوشهر از تمام ظرفیت موجود به نحو مطلوب بهره ببریم.