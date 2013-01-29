به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری دوشنبه شب در نشست با انجمن معلولان شهرستان گناوه با تاکید بر لزوم توجه همه مسئولان به امر اشتغال معلولان، اظهار داشت: باید دیدگاه مسئولین در امر اشتغال معلولین تغییر پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به قانون اشتغال سه درصد معلولان در ادارات افزود: موضوع اختصاص سه درصد اشتغال دستگاه های اجرایی به معلولان در اولویت مسئولین بهزیستی قرار بگیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید از توانمدی‌های معلولان در زمینه‌های متناسب با وضعیت آنها استفاده و از تفکر پویا و ذهن خلاق آنها به نحو احسن بهره گرفته شود.

وی در خصوص مشکل شرکت میگوی معلولان گناوه نیز اضافه کرد: ما در این مورد جلسه ای را با حضور نماینده شرکت و رئیس سازمان بهزیستی کشور خواهیم داشت، ولی این مسئله باید توسط مسئولان بهزیستی استان هم پیگیری و به شکلی مرتفع شود.

جمیری ادامه داد: باید زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی برای جامعه معلولان فراهم شود تا آنها نیز در تامین مخارج خود خودکفا شده و این فعالیت‌ها اقتصادی آنها مقرون به صرفه و با خطر ریسک کمتری همراه باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمک خیرین به معلولان گفت: خیرین می توانند در مرتفع کردن مشکلات جامعه معلولان مفید واقع بشوند و در این عرصه نیز خدمات خداپسندانه ای داشته باشند.

توانمندی بالای معلولان گناوه‌ای/ نتایج مثبت سرمایه‌گذاری برای معلولان



رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه هم در این نشست گفت: شهرستان گناوه دارای معلولین توانمند و خلاق در عرصه های گوناگون است که باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند و سرمایه گذاری در مورد معلولان با نتایج مثبت همراه است.

سید محمد حسین ساتری ادامه داد: خدمات ما به معلولان شهرستان گناوه متناسب با توان ماست و محدودیت اعتبارات ما نیز مشکلی در امر خدمات رسانی بهتر به جامعه هدف ما است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه در پایان گفت: ورزشکاران معلول گناوه ای دارای مقام‌های جهانی، بین‌المللی و کشوری بسیاری هستند که لازم است بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرند.

مسئول جامعه معلولان گناوه هم در این نشست اظهار داشت: باید برای معلولان یک ردیف اعتباری خاص برای تامین حداقل‌های زندگی و معیشت آنها در نظر گرفته شود و در کل یک منبع درآمدی پایدار تعیین شود.

مهدی فهیم پور با اشاره به نیازهای معلولین گناوه اضافه کرد: نبود فضای ساختمانی مستقل برای انجمن معلولان گناوه، سالن اختصاصی و کمبود امکانات ورزشی و اشتغال از مهمترین مشکلات جامعه معلولان گناوه است.

مسئول جامعه معلولان گناوه در پایان گفت: مهمترین مشکل این جامعه اشتغال است و برای این امر به عنوان منشا بسیاری از مشکلات ما باید فکری اساسی صورت بگیرد.