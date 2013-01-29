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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

جمیری:

دیدگاه‌ها برای اشتغال معلولان تغییر کند/لزوم استفاده از توانمندی معلولان

دیدگاه‌ها برای اشتغال معلولان تغییر کند/لزوم استفاده از توانمندی معلولان

گناوه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: دیدگاه مسئولان در امر اشتغال معلولان تغییر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری دوشنبه شب در نشست با انجمن معلولان شهرستان گناوه با تاکید بر لزوم توجه همه مسئولان به امر اشتغال معلولان، اظهار داشت: باید دیدگاه مسئولین در امر اشتغال معلولین تغییر پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به قانون اشتغال سه درصد معلولان در ادارات افزود: موضوع اختصاص سه درصد اشتغال دستگاه های اجرایی به معلولان در اولویت مسئولین بهزیستی قرار بگیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید از توانمدی‌های معلولان در زمینه‌های متناسب با وضعیت آنها استفاده و از تفکر پویا و ذهن خلاق آنها به نحو احسن بهره گرفته شود.

وی در خصوص مشکل شرکت میگوی معلولان گناوه نیز اضافه کرد: ما در این مورد جلسه ای را با حضور نماینده شرکت و رئیس سازمان بهزیستی کشور خواهیم داشت، ولی این مسئله باید توسط مسئولان بهزیستی استان هم پیگیری و به شکلی مرتفع شود.

جمیری ادامه داد: باید زمینه‌های  فعالیت‌های اقتصادی برای جامعه معلولان فراهم شود تا آنها نیز در تامین مخارج خود خودکفا شده و این فعالیت‌ها اقتصادی آنها مقرون به صرفه و با خطر ریسک کمتری همراه باشد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمک خیرین به معلولان گفت: خیرین می توانند در مرتفع کردن مشکلات جامعه معلولان مفید واقع بشوند و در این عرصه نیز خدمات خداپسندانه ای داشته باشند.

توانمندی بالای معلولان گناوه‌ای/ نتایج مثبت سرمایه‌گذاری برای معلولان

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه هم  در این نشست گفت: شهرستان گناوه دارای معلولین توانمند و خلاق در عرصه های گوناگون است که باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند و سرمایه گذاری در مورد معلولان با نتایج مثبت همراه است.

سید محمد حسین ساتری ادامه داد: خدمات ما  به معلولان شهرستان گناوه  متناسب با توان ماست و محدودیت اعتبارات ما نیز مشکلی در امر خدمات رسانی بهتر به جامعه هدف ما است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان گناوه در پایان گفت: ورزشکاران معلول گناوه ای دارای مقام‌های جهانی، بین‌المللی و کشوری بسیاری هستند که لازم است بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار بگیرند.

مسئول جامعه معلولان گناوه هم در این نشست اظهار داشت: باید برای معلولان یک ردیف اعتباری خاص برای تامین حداقل‌های زندگی و معیشت آنها در نظر گرفته شود و در کل یک منبع درآمدی پایدار تعیین شود.

مهدی فهیم پور با اشاره به نیازهای معلولین گناوه اضافه کرد: نبود فضای ساختمانی مستقل برای انجمن معلولان گناوه، سالن اختصاصی و کمبود امکانات ورزشی و اشتغال از مهمترین مشکلات جامعه معلولان گناوه است.

مسئول جامعه معلولان گناوه در پایان گفت: مهمترین مشکل این جامعه اشتغال است و برای این امر به عنوان منشا بسیاری از مشکلات ما باید فکری اساسی صورت بگیرد.

کد مطلب 1803114

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