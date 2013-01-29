صبای قم به ذوب آهن باخت/ صعود فولاد و ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت بازی های مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر رده سنی نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور با برگزاری 16 بازی در گروه های چهارگانه ادامه یافت و طی آن صبا در قم دومین باخت خانگی را متحمل شد.



اولین باخت خانگی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در آغازین هفته نیم فصل دوم لیگ برتر برابر تیم استقلال اهواز رقم خورده بود در حالی که صبا در آن بازی با نتیجه سه بر دو تن به شکست داد اما دومین باخت خانگی صبا با اختلاف دو گل برابر ذوب آهن اصفهان به وقوع پیوست.



در مجموع صبای قم ششمین بازی خانگی خود را در لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور برابر تیم ذوب آهن اصفهان برگزار کرد و در پایان با نتیجه سه بر یک شکست خورد تا تنها سهمیه فوتبال قم در لیگ برتر نوجوانان ماندگار و حفظ شود.



صبا در 11 هفته سپری شده از بازی های مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور تا کنون سه پیروزی، سه تساوی و پنج باخت کسب کرده است که از این آمار تا کنون دو بار در خانه و سه بار در میهمانی حریفان تن به شکست داده است.



البته یکی از باخت های صبای قم در کارنامه این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان به شکست سه بر صفر این تیم برابر تیم فولاد خوزستان باز می گردد که این باخت به دلیل عدم رفتن صبایی ها به اهواز و حضور نیافتن آنها در زمین بازی با فولاد برای این تیم به ثبت رسید.



با نتایجی که در دیدارهای هفته چهارم از دور برگشت لیگ برتر رقم خورد، از گروه دوم مقدماتی که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم نیز در آن حضور دارد، صعود دو تیم اهوازی و اصفهانی قطعی شد و طی آن فولاد خوزستان در صدر ایستاد و ذوب آهن اصفهان در مکان دوم قرار گرفت.



تیم فوتبال نوجوانان استقلال اهواز نیز که در مکان سوم جدول رده بندی تعقیب کننده دو تیم بالاتر از خود بود، امید زیادی به پیروزی صبای قم برابر ذوب آهن اصفهان و بهره گیری از غلفت اصفهانی ها داشت اما این اتفاق رخ نداد و بدین ترتیب تیم استقلال اهواز نیز همانند تیم فوتبال نوجوانان صبای قم به مرحله بعد صعود نکرد.



در حال حاضر تنها سه هفته به پایانی بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باقی مانده است و بدین ترتیب تیم های حاضر در گروه دوم تنها برای تعیین دو تیم سقوط کننده می توانند بازی های مهمی را در مقابل یکدیگر برگزار کنند.

