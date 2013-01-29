صبای قم در دهمین بازی خانگی میزبان میثاق تهران شد/ 3 میزبانی و 3 میهمانی صبا تا پایان لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، تنها 6 هفته به پایانی چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقی مانده است و در بین 13 تیم حاضر در این رقابت ها هم اکنون تنها دو تیم صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان شانس کسب عنوان قهرمانی را دارند.



تیم فوتسال صبای قم با کسب برتری در هشت دیدار متوالی تا قبل از هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال موفق به کسب جواز صعود به صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور شد و حالا در فاصله شش هفته به پایان این دوره لیگ برتر بخت بلندی برای قهرمانی دارد.



بازی‌های هفته هفتم از نیم فصل دوم مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با شکست ناباورانه تیم صبای قم مقابل جدی ترین تعقیب کننده این تیم یعنی گیتی پسند اصفهان همراه بود و طی آن صبای قم با شکست از میزبان سرسخت و آماده خود با وجود متحمل شدن دومین باخت این فصل باز هم صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.



بازیکنان آماده تیم فوتسال صبای قم حالا باید با فراموش کردن آن باخت و پشت سر گذاشتن استراحت هفته بیستم، در بیست و یکمین هفته لیگ برتر در یکی از دیدارهای مهم هفته هشتم دور برگشت، در مصاف با تیم تهرانی میثاق بازی حساسی را در خانه برگزار کنند.



صبای قم هم اکنون تیم 44 امتیازی رده نخست جدول رده بندی محسوب می شود و در دهمین بازی خانگی چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال در حضور تماشاگران قمی تلاش می کند تا پانزدهمین برد این فصل خود را برابر تیم میثاق تهران به دست بیاورد.



بیست و یکمین هفته از مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی برگزار می‌شود که صبای قم در مجموع باید در خارج از خانه با تیم های دبیری تبریز، گاز خوزستان و شهید منصوری قرچک بازی کند و در خانه نیز پذیرای تیم های میثاق تهران، حفاری اهواز و هلال احمر آذربایجان شرقی خواهد بود.



فوتسالیست های صبای قم در دیداری های خانگی قبل تنها برابر تیم گیتی پسند اصفهان تن به تساوی داده اند و در هشت بازی دیگر توانسته اند حریفان خود را با اختلاف زیاد شکست داده و با کسب 14 پیروزی عنوان قوی ترین تیم لیگ را به خود اختصاص بدهند.

