وحدت شیعه و سنی از آثار خیر امام خمینی(ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل دوشنبه‌شب در آئین تودیع و معارفه فرمانده حوزه قدس در مسجد میرعلمدار اظهار داشت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در طول حیات با برکت خود خیرات و برکات برای بشریت جا گذاشت که یکی از مهم‌ترین آن وحدت بین اهل شیعه و اهل تسنن است.

وی افزود: اگر امام خمینی(ره) این ایام را به نام هفته وحدت نامگذاری کردند، قطعا به معنای اینکه اهل تسنن احکام، دستورات اهل شیعه و امام ما را قبول داشته باشند، نبود.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: وحدت در اهداف والای اسلامی و انسانی می تواند نه تنها مسلمانان بلکه بشریت را در مبارزه با ظلم و ستم و وحدت برای یکتاپرستی کمک کند.

خرمدل خاطر نشان نمود: امروز اگر در نقاط مختلف اسلامی اختلافاتی صورت گرفته که این همان فریاد استکبار ستیزی و خواسته مسلمانان در رسیدن به اتحاد و همبستگی است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما باعث بیداری در جهان شده است تصریح کرد: امروز گم گشته بشریت و مسلمانان وحدت بر اهداف والای الهی و انسانی است.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر تاکید کرد: وحدت، اتحاد، همدلی و کنار گذاشتن اختلاف در بین مسئولان و مردم در این برهه از زمان که هجمه دشمنان رو به فزونی است، ضروری‌تر به نظر می‌رسد.

خرمدل در ادامه سخنان خود به محورهای اصلی اتحاد پرداخت و عنوان داشت: ولایت فقیه و رعایت قانون دو موضوع مهم و اساسی در وحدت کلمه است.

وی یادآور شد: همگی باید گوش به فرمان ولی فقیه بوده و به قانون تمکین کنیم زیرا اگر به این دو موضوع به خوبی پرداخته نشود باعث اختلافات زیاد خواهیم شد.

در این آئین علی ملاکی فرمانده حوزه قدس تودیع و یونس عبدالله به عنوان فرمانده جدید این حوزه معرفی شد.