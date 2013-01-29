به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع) گفت: خوب است در این فرصت بر زندگانی و آثار و فرمایشات آن بزرگواران مرور جدیدی بشود.



وی پیامبر اسلام را دارای شخصیتی جامع، مدیر، مدبر، دلسوز و عاشق هدایت و سعادت بشر برشمرد و افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید رسولی برای شما فرستادیم که از میان خود شماست و مشکلات شما را می‌داند، درد و رنج های شما بر او سخت و ناگوار است، نهایت دلسوزی را نسبت به شما دارد و عاشق هدایت و سعادت شماست.



استاد برجسته حوزه در ادامه افزود: آیا سزاوار است مسلمانان با داشتن چنین پیامبر عظیم الشأنی که مصداق «بالمؤمنین رئوف رحیم» است به جان هم بیفتند، یکدیگر را قطعه قطعه کنند و بکشند، آبادی ها را ویران کنند.



وی با اشاره به کشتارهای وحشیانه سلفی‌های تکفیری افزود: کاری که سلفی‌های تکفیری به نام اسلام می کنند صد و هشتاد درجه با اسلام فاصله دارند. اسلام دین رأفت و رحمت است.



آیت الله مکارم شیرازی با ارج نهادن از نامگذاری هفته ای به نام هفته وحدت افزود: مسلمانان باید نهایت استفاده را ببرند و از مذاهب مختلف دور هم جمع بشوند. اسلام تمام کره زمین را یک کشور می‌داند و تمام مرزهای سیاسی و جغرافیایی را ساختگی می داند. اسلام فرقی بین عرب و عجم، فارس و ترک قائل نیست.



باید مسلمانان هوشیار و بیدار باشند



وی به نقشه‌های شوم دشمنان در ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در بین مسلمانان اشاره کرد و گفت: دشمنان اسلام از طریق نظامی نتوانستند به نیات خود برسند، آنان در جنگ تحمیلی با ایران، شکست خوردند، به افغانستان و عراق لشکر کشی کردند اما شکست خوردند، اما اکنون به حربه خطرناک جنگ مذهبی دست زده اند که باید مسلمانان هوشیار و بیدار باشند.



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه دشمنان با ایجاد اختلافات مذهبی سعی در کشتار مسلمانان به دست خودشان دارد، گفت: دشمنان پول و سلاح می‌دهند تا مسلمانان همدیگر را بکشند که سوریه نمونه واضح و آشکار آن است.



دشمنان می خواهند مسیر انقلاب مصر را عوض کنند



وی در بخش دیگری از سخنان خود از مصر به عنوان نماد و سمبل تمدن اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان می خواهند مسیر انقلاب مصر را عوض کنند، آنها می خواهند با اختلاف افکنی بین انقلابیون مصری، مسیر انقلاب را عوض کنند، در حادثه اخیر در مصر عده زیادی کشته شدند. مصر از نظر ما سمبل تمدن اسلامی است با تحریکات بیگانگان به جان هم افتاده اند.



آیت الله مکارم شیرازی به سیاست "تفرقه بینداز حکومت کن" کشورهای استعماری اشاره کرد و گفت: این سیاست جدیدی نیست، قرآن مجید می فرماید این سیاست برای سه هزار سال قبل است که فرعون از آن استفاده کرد.



وی به اختلاف افکنی استعمار انگلیس بین جمعیت چند صد میلیونی هند اشاره کرد و گفت: ده هزار انگلیسی بر میلیون ها جمعیت هند حکومت می کردند و با اختلاف افکنی همه را به جان هم می انداختند.



این مفسر قرآن کریم افزود: آنانی که بنزین بر روی آتش اختلافات می ریزند، اگر کمی عقل می داشتند متوجه می شدند که دامن زدن به اختلافات به نفع دشمنان است. دشمنان مسلمانان را در سوریه، عراق، مصر، افغانستان به جان هم می اندازد و خود را راحت می کند. باید با عقل و تدبیر از اختلافات پرهیز کرد.



وی در ادامه از تلاش های مرجع عالیقدر مرحوم آیت الله بروجردی برای وحدت میان مسلمین تقدیر کرد و گفت: این عالم وارسته چنان مدبرانه عمل کردند که مفتی بزرگ مصر شیخ شلتوت مذهب شیعه را رسمیت بخشیدند.



آیت الله مکارم به اظهارنظرهای بعضی افراد کم اطلاع واکنش نشان داد و افزود: در میان ما بعضی از افراد کم اطلاع هستند که با کارهای نادرستی که دارند، آتش بیار معرکه هستند.

