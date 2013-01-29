افتتاح و آغاز عملیات اجرایی52 پروژه گازرسانی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی دوشنبه‌شب در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های شرکت گاز استان بوشهر در دهه فجر پرداخت و با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 52 طرح در استان بوشهر، اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها تاثیر بسیار مهمی در استفاده مردم از نعمت گاز دارد.

وی به اهداف اجرای این پروژه‌ها پرداخت و تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، توسعه گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر و همچنین افزایش جمعیت تحت پوشش گاز در استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر اضافه کرد: همزمان با ایام مبارک دهه فجر، بهره‌برداری از خط توزیع گاز شهری در شهرهای دالکی، بادوله، فاز تکمیلی بوشهر و فاز دوم شهر دیلم با اعتبار 79هزار و 776 میلیون ریال افتتاح و زمینه بهره مندی قریب به 20 هزار خانوار از نعمت گاز طبیعی فراهم می‌شود.

عملیات گازرسانی به 35 روستای استان بوشهر



وی در ادامه به دیگر پروژه‌های افتتاحی در دهه فجر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: عملیات گازرسانی به 35 روستای استان با اعتبار 60 هزار و 19 میلیون ریال همزمان با این ایام به بهره برداری می‌رسد که دویره، احمدی، گرگور، خوش‌مکان، چاه عربی و چاه خانی از جمله این روستاها هستند.

حسینی در ادامه با اشاره به بهره‌مندی 9هزار و 459 خانوار روستایی استان بوشهر از نعمت گاز، تصریح کرد: همه تلاش خود را برای گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر به کار خواهیم گرفت.

وی در ارتباط با طرح‌های گازرسانی قابل افتتاح در بخش صنایع نیز بیان داشت: همزمان با ایام مبارک دهه فجر، هشت پروژه صنعتی در استان بوشهر با اعتبار پنج هزار و 532 میلیون ریال گازدار می‌شوند.

گازرسانی به شرکت نفت و گاز پارس شمالی



مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر به برخی از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: گازرسانی به شرکت نفت و گاز پارس شمالی، بیمارستان دی عسلویه، کارخانه آسفالت شهرداری بوشهر، اداره حمل و نقل پایانه‌های بوشهر از جمله این طرح‌ها است.

وی در ادامه بیان داشت: بهره‌برداری از خط انتقال گاز شهر دالکی و گازرسانی به پروژه های مسکن مهر در شهرهای خورموج، بنک و برازجان از جمله دیگر طرح‌هایی است که همزمان با سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، افتتاح می‌شود.

حسینی تصریح کرد: عملیات گازرسانی به فاز دوم شهر چغادک با جمعیت 2هزار و 188 خانوار و اعتبار 15 هزار میلیون ریال نیز همزمان با دهه فجر کلنگ‌زنی می‌شود.