ابراهیم حقیقی طراح تندیس سیمرغ جشنواره فجر و از پیشکسوتان عرصه طراحی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند ساخت تندیس بلورین جشنواره فیلم فجر که امسال با شکل و شمایل جدید به برگزیدگان جشنواره فیلم فجر ارائه خواهد شد، گفت: در دهه 60 یکبار تصمیم گرفته شد که تندیس جشنواره به صورت حجمی دربیاید ولی در آن زمان با تحقیقاتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تنها دو کشور میتوانند حجمهای بلورین بسازنند؛ اول ایتالیا و دوم کشور جمهوری چک. یعنی تنها در پراگ و ونیز این حجمها ساخته میشوند.
وی ادامه داد: برای جایزه تصویرگران کتاب کودک مرحوم مرتضی ممیز مدادی طراحی کرده بود که برای ساخت آن به ونیز رفتیم ولی سیمرغ جشنواره فجر ظرافت بیشتری میخواست و هنرمندان ونیزی توانایی ساخت آن را نداشتند ولی مداد جایزه تصویرگران را همان ونیزیها ساختند.
حقیقی به سفرش به پراگ اشاره کرد و گفت: در ناحیه "بوهم" در نزدیکی پراگ شیشهگران جمع هستند و همه هم میدانیم که معروفترین کریستال دنیا متعلق به چک است به همین خاطر در همان دهه 60 یکبار به بوهم رفتم و حجم گچی ساخته شده از سیمرغ بلورین را هم که ساخت داخل کشور بود، همراه خود بردم.
وی افزود: با مراجعه به یکی دو نفر از مدیران کارگاههای کریستال طرح را به آنها دادم و بعد از مدتی آنها هم المانهایی ساختند و فرستادند که قرار بود رفع اشکال شود و آنها ساخت را شروع کنند ولی به خاطر شرایط سخت دوران جنگ و عدم امکان انتقال دلار این کار در آن سالها میسر نشد.
طراح سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر از تلاش دوباره در سال 78 برای ساخت این تندیس در پراگ خبر داد: سال 78 هم یکبار دیگر تلاش کردیم این حجم را بسازیم ولی به خاطر فروپاشی چکسلواکی بسیاری از کریستالسازها کار خود را رها کرده بودند و ما به ونیز رفتیم ولی ونیزیها باز هم گفتند که کار ما نیست.
وی همچنین تشریح کرد: سال 86 هم با یک اتود حجمی که به صورت 3D ساخته شده بود به پراگ رفتم و بالاخره یک سازنده که پیرمردی از کریستالسازهای بوهمی بود، پیدا کردم که سیمرغ ما را بسازد ولی نمونههای اولیهای که برای ما فرستاد اشکالهای زیادی داشت.
وی قالبسازی و ریختهگری توامان با هم بر روی کریستال را روش کار ساخت این سیمرغها بیان کرد و گفت: با رفت و برگشتهای زیاد بالاخره سال گذشته هنرمند پراگی راهحل نهایی را به ما پیشنهاد داد و گفت که این تندیسها باید کاملا دستساز باشد و یک نمونه دستساز آن را هم برای ما فرستاد.
حقیقی ادامه داد: وقتی نمونه دستساز را برای ما فرستادند، من اشکالهای آن را پیدا کردم و اعلام شد که تعداد 50 سیمرغ را به شرط رفع اشکال برای ما بسازند و بفرستند ولی به خاطر زمان کم طرف پراگی از ساخت 50 عدد سرباز زد و همه چیز به آینده موکول شد ولی با حضور عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر این آینده تا یکسال بیشتر به طول نینجامید.
این هنرمند مطرح حوزه طراحی از داشتن کمی اشکال در نمونه رونمایی شده در جشنواره امسال خبر داد و گفت: به خاطر فرصت کم، فعلا 50 عدد برای ما فرستاده شده ولی از این سیمرغها رضایت کامل ندارم که به خاطر زمان کمی که داشتیم به همین قانع شدیم ولی این اثر ظرافتها و پیچیدگیهای بیشتری لازم دارد.
وی از سفرش در اوایل سال آینده به پراگ خبر داد و بیان کرد: به نظر میرسد که خود من باید به پراگ بروم و از نزدیک بر روی ساخت این تندیسها نظارت کنم. من برای این تندیس یک تهرنگ فیروزهای می خواهم که باید سازنده بتواند آن را درآورد. پایه این تندیس هم خوب از آب درنیامده است.
حقیقی در پایان در مورد هزینه ساخت این تندیسها توضیح داد: هزینه بر عهده بنیاد فارابی است ولی با بحثی که منداشتم گویا هزینه آن زیاد است و نمیتوان یکباره به تعداد زیاد از این سیمرغها سفارش داد تا در سالهای بعدی هم مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش مهر، با توجه به دستساز بودن این سیمرغها ارزش مادی آنها بالاست و هر یک از سیمرغها منحصر به فرد خواهند بود ولی در صورت درگذشت هنرمند پراگی یا عدم توافقاش برای ساخت سیمرغهای سالهای آتی این امکان هست که این جایزه سینمایی دچار مشکل شود.
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