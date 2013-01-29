دیدیه دروگبا به تیم فوتبال گالاتاسرای پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم اهل ساحل عاج برای ادامه رقابتهای این فصل 2 میلیون یورو و برای فصل آینده 4 میلیون یورو از باشگاه جدید خود دستمزد دریافت خواهد کرد. این در حالی است که او در هر بازی که به میدان برود 15 هزار یورو به عنوان پاداش نیز دریافت می کند.

دو باشگاه ایتالیایی میلان و یوونتوس علاقه زیادی به جذب دروگبا داشتند اما او در نهایت به گالاتاسرای پیوست. دروگبا بعد از اتمام ماموریتش با ساحل عاج در جام ملتهای آفریقا به استانبول سفر می کند تا در تمرینات تیم جدید خود شرکت کند.

دروگبا بعد از این انتقال در توئیتر خود نوشت: پیشنهاد بازی در تیم بزرگی مثل گالاتاسرای را نتوانستم رد کنم. می خواهم بار دیگر در لیگ قهرمانان اروپا مقابل باشگاه های بزرگ اروپایی بازی کنم.

این دومین خرید بزرگ گالاتاسرای در مهلت نقل و انتقالات زمستانی بود. آنها پیش از این نیز "وسلی اسنایدر" هافبک هلندی را از باشگاه اینتر به خدمت گرفته بودند.

گالاتاسرای در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا باید رو در روی شالکه آلمان به میدان برود.