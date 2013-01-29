دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس فعالیت ادارات است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری دوشنبه شب در جلسه کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی که در محل این نهاد برگزار شد اظهارداشت: ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی فرصت بسیارمغتنم و ارزشمندی برای تشریح عملکرد دستگاه ها است تا با آن ذائقه مردم را از نظام مقدس ولایی شیرین و حضورشان را در همه عرصه ها ی نظام ولایی تقویت کنیم.

وی افزود: افزایش امید و نشاط در بین مردم، تجدید قوای نیروهای انقلاب، گسترش مشارکت های عمومی و همبستگی و وحدت و همدلی در بین مردم از اهداف برنامه های دهه فجر است که لازم است در راستای تعامل صمیمی و هم افزایی بیشتر تلاش کرد.

مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر تأکید کرد: فلسفه وجودی این کمیته رسیدگی بیشتر به نقاط محروم و دهک های پایین درآمدی جامعه و گروهای مختلفی است که مشکلاتی دارند و وظیفه اعضاء این است که رضایت این گروه را جلب کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین با اشاره به برنامه های عمومی و اختصاصی این کمیته تصریح کرد: برنامه های عمومی شامل حضور در مراسم غبار روبی مزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و همچنین دلجویی و تفقد از خانواده های تحت حمایت کمیته امداد، بهزیستی و بیماران کلیوی است.

رویکرد کمیته امداد اشتغالزایی است

صفری در نشست برون سپاری خدمات مشاوره شغلی و کاریابی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در جمع مدیران موسسه های کاریابی استان قزوین بیان کرد: رویکرد اشتغالزایی و توانمندسازی کمیته امداد موجب ایجاد امید در خانواده های تحت حمایت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین عرصه خدمت در کمیته امداد را بر دو محور مدیریت حمایت از نیازمندان و تقویت و توسعه سنت های حسنه اسلامی دانست و تصریح کرد: یکی از عرصه های خدمت اعمال مدیریت حمایت از اقشار ضعیف و دهک های کم درآمد جامعه است.

این مسئول تصریح کرد: تقویت همبستگی در جامعه با برگزاری جشن های عاطفه ها، رمضان و نیکوکاری از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) است که موجب تقویت سنت های حسنه اسلامی و همدلی در میان مردم می شود و همبستگی های ملی را در جامعه تقویت می کند.

وی با اشاره به سیاست اشتغالزایی و استقلال مالی خانواده های نیازمند در کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآورشد: در سال های اخیر سمت و سوی حرکت کمیته امداد در مسیر توانمندسازی مددجویان معطوف شده است تا راهبرد توان دهی را به توانمندسازی هدایت و با رویکرد اشتغال زایی نشاط را به خانواده های تحت حمایت و نیازمندان باز گردانیم.

صفری گفت: یکی از خدمات حمایتی این نهاد تعریف سبدهای اشتغال و خودکفایی است که تحقق این امر نیز مستلزم ایجاد بسترهایی در جامعه است که در این راستا موضوع اشتغالزایی در کمیته امداد متمایز از سایر دستگاه های اجرایی انجام می شود و با لحاظ مولفه های مهمی چون استعداد سنجی، آموزش، اجرای طرح اشتغال، نظارت های مستمر و بازاریابی توانسته ایم طرح های اشتغال را بخوبی اجرایی کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین افزود: سال گذشته پنج هزار و280 شغل و کاریابی با رویکرد خودکفایی در سطح استان اجرا شد که جشن خودکفایی دو هزار و50 خانواده تحت حمایت با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در سال جاری نیز برگزارشد.

این مسئول اظهارداشت: در میان این افراد کسانی بودند که توانستند به عنوان کارآفرین برتر برای افراد دیگری نیز شغل ایجاد کنند که مسرت بخش است.

صفری یادآورشد: جامعه هدفی که در کمیته امداد برای آنان خدمت می کنیم در سطوح مختلف قرار دارند که برای این اقشار می توان طرح های اشتغال مختلفی را طراحی کرد تا بتوان راه را برای استقلال اقتصادی آنها فراهم کرد لذا تحقق این این کار نیک و خداپسندانه مستلزم هم افزایی بیشتر و تعامل و همکاری سازنده است.