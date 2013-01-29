حاشیه های سفر رضایی به گلستان/ گفتگوی خیابانی با کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، سفر دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام به گلستان صبح یکشنبه با حضور در منزل آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان کلید خورد.

رضایی در این مراسم با اشاره به اینکه تاکنون چندین بار در سفرهایش به استان گلستان به خدمت آیت الله نورمفیدی در منزلش رسید ه است که آیت الله نورمفیدی نیز در پاسخ گفت: ما نیز چندین نوبت در دوران جنگ در جبهه خدمت آقای رضایی رسیدیم.

اولین مقصد دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام پس از دیدار با آیت الله نورمفیدی حضور در گلزار شهدای گرگان و قرائت فاتحه و تجدید میثاق با شهیدان دوران دفاع مقدس بود.

قشرهای مختلف مردم نیز با حضور رضایی در گلزار شهدا به وی پیوستند و با دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام به گفتگو پرداختند.

گفتگوی خیابانی با کارگران

حضور رضایی در جمع کارگران حاشیه خیابان گرگان از دیگر مواردی بود که توجه شهروندان گرگانی را بخود جلب کرده بود.

در این دیدار که کمتر از 10 دقیقه طول کشیده بود، جمعی از کارگران با حضور در کنار خودرو حامل رضایی به بیان مسائل و مشکلات پیش روی پرداختند و رضایی نیز اظهار امیدواری کرد که انشاء الله اوضاع در آینده بهتر می شود.

حضور در سیمین شهر و در جمع طلاب حوزه علمیه از دیگر برنامه های دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام بود و رضایی در این مراسم بر لزوم وحدت اقوام و پیروی از سیره نبوی تاکید کرد.

شرکت در مراسم جشن بزرگ هفته وحدت در مسجد قبا بندرترکمن از دیگر برنامه های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و در این مراسم لباس اقوام قزاق به رضایی اهدا شد و دبیر مجمع تشخییص مصحلت نظام برای دقایقی ملبس به لباس این قوم با فرهنگ و پر پیشینه ایرانی شد.

پس از این مراسم خبرنگار مهر برای دقایقی همسفر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و رضایی در مسیر تردد از بندرترکمن به کردکوی به سئوالهای خبرنگار مهر درباره حوزه های مختلف پاسخ گفت.

حضور در مدرسه علمیه بندرترکمن و سپس عزیمت به کردکوی و اتقامه نماز ظهر و عصر و سخنرانی در جمع نمازگزاران کردکویی از دیگر برنامه ها بود.

حضور در جمع خانواده دارای پنج شهید گرگانی و ادای دین رضایی به شهدای این خانواده و مادر بزرگوار شهیدان "حسینی ها"، سخنرانی در مسجد حضرت امیر و سپس شرکت در جشن وحدت امامزاده عبدالله گرگان از دیگر برنامه های روز اول دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوم سفر به گلستان را نیز با دیدار از خانواده شهید بهمنی نژاد و مدرسه علمیه آیت الله طاهری آغاز کرد و سپس به قره بلاغ رفت و در جمع طلبه های حوزه علمیه منطقه سخن گفت.

دیدار با دیگر نماینده استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری در علی آباد و حضور در همایش وحدت، بصیرت اقوام ایرانی در گنبد کاووس از دیگر برنامه های محسن رضایی در گلستان بوده است.