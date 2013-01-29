پست دیزین و خور در البرز بهشت برفی عاشقان اسکی

به گزارش خبرنگار مهر، امسال خیلی ها با آمدن زمستان منتظر برف و لذت بردن از یک روز برفی ، ساختن آدم برفی و حتی سرسره بازی روی برف بودند، این انتظار کوچک و بزرگ هم نمی شناسد، در کشور چهار فصل همه خاطرات روزهای برفی را در آلبوم های خود دارند و از همین رو نیز امسال که سال کم بارشی را تجربه کردیم با آمدن زمستان هم خبری از بارش های معمول نبود و حسرت برف و یک روز برفی بر دل خیلی ها ماند.

اما در همین نقطه ای که ما قرار داریم، چند کیلومتر آن طرف تر در مسیر جاده چالوس، دو پیست کوچک و بزرگ اسکی پوشیده از برف علاقمندان این ورزش زمستانی را به خود می خوانند.

پیست اسکی فرصتی اقتصادی برای دیزین

برگزاری مسابقات بین المللی اسکی در پیست دیزین فرصت بسیار خوبی برای رونق اقتصادی منطقه ایجاد کرده است.

با فراهم کردن زیر ساخت‌های مناسب برای حضور گردشگران خارجی شاهد توسعه گردشگری در این منطقه خواهیم بود.

استال البرز در منطقه رشته کوه‌های البرز غربی و در یک ناحیه تقریباً کوهستانی قرار دارد به گونه‌ای که بیش از دو سوم آن منطقه کوهستانی و کمتر از یک سوم آن دشت و زمین‌های خشک و شوره زار، تپه‌ها و کوه‌های کم ارتفاع، رشته کوه‌های با ارتفاع متوسط، اراضی تراس گونه، زمین‌های هموار، نیمه هموار پای کوهی یا میان کوهی، ارتفاعات و قلل مرتفع است.

ارتفاع منطقه از ۱۱۰۰ متر درپایین‌ترین نقطه واقع در بستر رودخانه شور، واقع در جنوب غربی شهریار شروع شده و تا چهار هزار و ۳۷۵ م‌تر، کوه هفت خوان چهار هزار و ۶۵۹ متر می‌رسد.

اختلاف ارتفاع استان سه هزار و ۵۵۹ متر است که این امر خود یکی از دلایل تنوع اقلیمی، زیستگاهی و... در این استان است.

لزوم معرفی جاذبه های تفریحی کرج

جاذبه‌های گردشگری چون منظر طبیعی، تاریخی محور کرج به چالوس به عنوان یکی از زیبا‌ترین جاده‌های گردشگری جهان، پیست‌های اسکی دیزین وخور، کاخ تاریخی شهرستانک، باغ لاله‌های گچسر، هوای مطبوع و لطیف، چشم انداز‌های بدیع و فضای مناسب روستاهای کوهستانی البرز، هرساله پذیرای مهمانان، مسافران نوروزی داخلی و خارجی است.

پیست اسکی دیزین در ۷۵ کیلومتری کرج و۶ کیلومتری روستای ولایت رود در جاده کرج – چالوس واقع است. روستای ولایت رود به دلیل وجود پیست اسکی و همچنین دره زیبای ولایت رود، کوه‌ها و دشت‌های آن به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی شده است. پیست دیزین در سال ۱۳۴۸ تأسیس شده است و در شمار پیست‌های معروف جهان قرار دارد. این پیست اولین پیست اسکی در ایران است که از طرف فدراسیون جهانی اسکی برای برگزاری مسابقات رسمی مورد تأیید قرار گرفته، عنوان بین المللی یافته است.

ارتفاع پایین‌ترین نقطه آن از سطح دریا دو هزار و ۶۵۰ متر و بلند‌ترین نقطه آن سه هزار و ۶۰۰ متر است، این پیست دارای ۳ مسیر تله کابین، ۲ تله سیژ، ۲۳ پیست اسکی و هفت تله اسکی بشقابی و تله اسکی چکشی و پیست چمن است که در فصول مختلف سال پذیرای علاقه مندان به اسکی و سایر ورزش‌های تابستانی و زمستانی است. پیست اسکی دیزین از امکانات آموزشی و زمین‌های تنیس، والیبال، زمین بازی کودکان، پیست اسکی روی چمن و نیز ارتفاعات مناسب برای کوهپیمایی، پیاده روی و اسب سواری برخوردار است و همچنین امکانات رفاهی آن شامل ۲ هتل، ۱۹ کلبه و ۵ رستوران است.

دسترسی به این پیست در فصل تابستان از سمت شمشک در استان تهران و همچنین روستای ولایت رود در جاده کرج – چالوس امکان پذیر است ولی در زمستان به دلیل بهمن گیر بودن محور شمشک به دیزین، این مسیر غیر قابل تردد بوده، تنها از جاده کرج به چالوس قابل دسترسی است.

پیست اسکی خور

واژه خور به معنای خورشید، نام روستایی تاریخی واقع در ۳۰ کیلومتری شمال شرق کرج است. روستای خور در جاده کرج – چالوس قبل از تأسیسات سد کرج و خوزنکلا در سمت راست جاده و پس از گذشتن از روستاهای ارنگه، سر زیارت، گوراب و سیجان، در منتهی الیه جاده واقع شده که در ابتدای روستا بر دامنه کوه‌های بلند گندم چال، پیست اسکی قرار دارد و با کمی عبور از پیچ و خم‌های کوه‌های جنوب روستای خور به مناظر زیبای طبیعی و آبشار خور ختم می‌شود.

این پیست در ارتفاع دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار متری از سطح دریا قرار دارد.

تاریخ ساخت این پیست به پیش از سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد که پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان در سال ۱۳۸۸ با تغییر در شیوه مدیریت و تفویض اختیارات مربوطه، مجدداً راه اندازی شد.

پیست دارای دو مسیر یک هزار و ۸۵۰ متری و ۳۵۰ متری است و گنجایش روزانه یک هزار و ۳۰۰ اسکی باز را دارد.

پیست اسکی خور هم اکنون در طول هفته برای استفاده همگانی آماده بوده که امکانات این پیست یک تله اسکی بشقابی، یک دستگاه برفکوب و یک رستوران است.

چشم انداز زیبا و بکر این پیست، توجه بازدید کنندگان را در چهار فصل سال به خود جلب کرده است.

استان البرز سی ویکمین استان ایران که در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۲بهمن سال ۱۳۸۸، لایحه تاسیس آن تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد

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در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 89 استان البرز بطور رسمی شکل گرفت.

در طرح پیشنهادی، کرج به عنوان مرکز استان در نظر گرفته شده که استان البرز از جدا شدن ۴شهرستان کرج، طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد تشکیل شده است.

این استان با وسعت نزدیک به ۵۸۰۰ کیلومتر مربع در شمال ایران و در دامنه رشته کوه‌های البرز مرکزی واقع شده است. جمعیت استان ۲ میلیون و ۳۳۷ هزار و پنج نفر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ است.

دامنه رشته کوه‌های البرز از دیر باز به دلیل آب و هوای مناسب و رودخانه‌های جاری و پناهگاه‌های مطمئن، محل استقرار موقت و دائم اقوام مختلف در طول تاریخ بوده است طبق منابع و اسناد تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی قدیمی‌ترین نشانه‌های حضور انسان‌ها در این استان مربوط به دوران نوسنگی است که آثار آن در تپه ازبکی به دست آمده است.

از هزاره اول پیش از میلاد مسیح ده‌ها گورستان در نقاط مختلف استان به خصوص در طالقان و ساوجبلاغ مشاهده شده است. وجود آثاری چون تپه‌ها و محوطه‌های باستانی و بناهای تاریخی در مناطق کرج، طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد همگی بیانگر و معرف آن است که در دوره‌های گذشته این منطقه از فرهنگی غنی برخوردار بوده است.

زیبایی‌های ناشناخته با طبیعت حیرت انگیز، وجود رودخانه‌های آب شیرین، چشمه سارهای بسیار زیبا، غارهای طبیعی، آبشارهای مرتفع، کوه‌های بلند و سر به فلک کشیده و استوار، درختان کهنسال، پوشش گیاهی و جانوری متنوع، چشمه‌های آب معدنی با خواص درمانی، این استان را به لحاظ وجود پدیده‌های طبیعی به یکی از زیبا‌ترین استانهای گردشگری کشور تبدیل کرده است.