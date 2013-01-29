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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

تا پایان برنامه پنجم توسعه/

فرآیندهای کاری دستگاههای اجرایی خراسان رضوی الکترونیکی می شود

فرآیندهای کاری دستگاههای اجرایی خراسان رضوی الکترونیکی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از اجرای طرح ارزیابی عملکرد سال 1391دستگاه های اجرایی استان در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مظفری شامگاه دوشنبه در نهمین جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ این طرح از سوی وزارت کشور، عملکرد دستگاه های اجرایی استان در شاخص های عمومی و اختصاصی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: همه دستگاه های اجرایی استان موظفند تمامی فرآیندهای کاری خود را تدوین کرده و تا پایان دوره اجرای برنامه پنجم توسعه، نسبت به الکترونیکی کردن آن اقدام کنند.

مظفری درباره رویکرد جدید آموزش های ضمن خدمت در دستگاه های اجرایی استان گفت: توجه به سیاستگذاری‌های جدید صورت گرفته در این حوزه، باید برگزاری دوره های مدیریت دانش و همچنین آموزش های ادواری برای کارکنان ادارات استان با محوریت موضوعات دینی و معرفتی، سبک های زندگی و سلامت، در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در این راستا، اولویت های پژوهشی استان نیز بر اساس نیازهای واقعی، ساماندهی و امکان استفاده ادارات از 0.5 تا 3 درصد اعتبارات پژوهشی فراهم خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران استان و تهیه نرم‌افزار اولویت های پژوهشی خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد.
 

کد مطلب 1803162

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