فرآیندهای کاری دستگاههای اجرایی خراسان رضوی الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مظفری شامگاه دوشنبه در نهمین جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان، اظهار کرد: با توجه به ابلاغ این طرح از سوی وزارت کشور، عملکرد دستگاه های اجرایی استان در شاخص های عمومی و اختصاصی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: همه دستگاه های اجرایی استان موظفند تمامی فرآیندهای کاری خود را تدوین کرده و تا پایان دوره اجرای برنامه پنجم توسعه، نسبت به الکترونیکی کردن آن اقدام کنند.

مظفری درباره رویکرد جدید آموزش های ضمن خدمت در دستگاه های اجرایی استان گفت: توجه به سیاستگذاری‌های جدید صورت گرفته در این حوزه، باید برگزاری دوره های مدیریت دانش و همچنین آموزش های ادواری برای کارکنان ادارات استان با محوریت موضوعات دینی و معرفتی، سبک های زندگی و سلامت، در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در این راستا، اولویت های پژوهشی استان نیز بر اساس نیازهای واقعی، ساماندهی و امکان استفاده ادارات از 0.5 تا 3 درصد اعتبارات پژوهشی فراهم خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از ایجاد بانک اطلاعات پژوهشگران استان و تهیه نرم‌افزار اولویت های پژوهشی خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد.

