محسن رضایی وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی به اتفاق هیاتی ساعتی پیش در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه مورد استقبال انبوه مردم شهیدپرور کرمانشاه قرار گرفت.

در مراسم استقبال از وی مردم کرمانشاه با سر دادن شعارهایی نظیر " صلی علی محمد یاور رهبر آمد" به وی خوش آمد گفتند.

رضایی سپس بر سر مزار شهدا رفته و با آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.

در این مراسم وی همچنین بر سر مزار آیت الله نجومی حاضر شده و با فاتحه ای را نثار روح این عالم جلیل القدر کرد.

سپس در ادامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دفتر نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه رفته و با آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه دیدار کرد.

در این دیدار جمعی از روحانیون حضور داشته و به اتفاق نماینده ولی فقیه از وی استقبال کردند.

در این دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه ضمن تبریک میلاد رسول اکرم (ص) گفت: آن چه که اسلام را در بین سایر ادیان برجسته کرده است خلق اسلامی و توجه ویژه به مسئله اخلاق است.

آیت الله مصطفی علما با اشاره به اینکه رسول مکرم اسلام به عنوان خلق عظیم معرفی شده اند، افزود: بهترین الگو برای اخلاق و علی الخصوص اخلاق اسلامی پیروی از پیامبر اکرم (ص) است و برای رسیدن به جامعه ای با اخلاقیات باید به رسول خدا (ص) و این خلق عظیم اقتدا کنیم.

وی ادامه داد:رسول خدا (ص) ریشه تمام اخلاقیات است و امیدواریم که همه مسلمانان به این ریشه توجه داشته و نمونه بارز اخلاق در جامعه باشند.

علما در پایان آرزوی توفیق روزافزون برای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده و به وی خوش آمد گفت.

در ادامه این دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تبریک میلاد رسول اکرم (ص) و هفته وحدت از حضور در کرمانشاه به عنوان پایلوت غرب کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: در طی دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مردم ایران متحمل زحمات فراوانی شدند و امیدواریم که ما به عنوان جزئی از این نظام بتوانیم حق بزرگی که از این مردم بر گردن ماست را ادا کنیم.