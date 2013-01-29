16 هزار آملی از پروژه های افتتاحی دهه فجر بهره مند می شوند

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای بهره برداری از این طرحها بیش از 173میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: شهروان آملی و ساکنان 112 روستای این شهرستان در ایام دهه ‌فجر شاهد اجرای پروژه‌ ها خواهند بود.

وی اضافه کرد: در مجموع 16هزار و 625 خانوار شهری و روستایی آمل از مزایای طرح های بهره برداری بهره‌مند خواهند شد.

فرماندار آمل یادآورشد: در دهه مبارکه فجر باید دستاوردهای انقلاب به مردم نشان داده شود تا ثمرات انقلاب اسلامی بیشتر به مردم و نسل جوانان منتقل شود.

وی از بهره برداری 73 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی همزمان با گرامیداشت و سی وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.

اکبرزاده گفت: تقویت افزایش تامین آب مطمئن شهری یکی از مهم‌ ترین طرح های شهرستان آمل در دهه ‌فجر است.

وی افزود: قول تأمین آب شرب شهری آمل را مدیران استانی تا پایان امسال به شهروندان این شهر داده بودند که با اجرای به موقع تعهداتشان در دهه فجر امسال بهره برداری، بخشی از مشکلات کمبود آب مناطقی‌ از شهر برطرف خواهد شد.

فرماندار آمل ادامه داد: 11طرح گازرسانی روستایی، هفت طرح راه ‌روستایی، یک طرح ساختمان آتش‌نشانی، پنج طرح کشاورزی، 12 طرح برق ‌‌رسانی، پنج طرح آب روستایی و دو طرح آب شهری از دیگر طرج های مهم قابل افتتاح در دهه فجر امسال در شهرستان آمل است.

شهرستان آمل حدود 400هزار نفر جمعیت دارد.