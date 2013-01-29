1206 پروژه همزمان با ایام دهه فجر در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر شامگاه دوشنبه در خصوص این برنامه با اشاره به برکات سرشار مادی و معنوی استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، اظهار کرد: به یمن پیروزی شکوهمند انقلاب، علاوه بر رفع محرومیت ها، روند توسعه شتاب قابل توجهی گرفت، به گونه ای که اکنون شاهد رشد متوازن حوزه های مختلف در جای جای میهن عزیزمان هستیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: با توجه به رویکردهای عدالت محورانه دولت نهم و دهم و در راستای توسعه پایدار و خدمت به اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته، این رشد از شتاب مضاعفی برخوردار شده است.

فروزان مهر با اشاره به اینکه همه ساله و همزمان با گرامیداشت ایام پیروزی انقلاب، عملیات اجرایی تعداد بیشماری پروژه در سطح کشور آغاز شده و طرح های متعددی به تکمیل و بهره برداری می رسد، گفت: امسال در خراسان رضوی با حمایت های همه جانبه دولت و همت مسئولان دستگاه‌های اجرایی، طرح های قابل ملاحظه‌ای به لحاظ کمی و کیفی در حوزه های مختلف افتتاح شده و عموم مردم از فواید آن، بهره مند خواهند شد.

وی با عنوان اینکه همزمان با ایام الله دهه فجر یک هزار و 206 پروژه تکمیل شده استان به بهره‌برداری خواهد رسید، تصریح کرد: این پروژه ها مربوط به 34 دستگاه اجرایی و 35 شهرداری استان است که سازمان جهاد کشاورزی با 315 عنوان پروژه، بالاترین تعداد این طرح ها را به خود اختصاص داده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: در میان شهرستان های استان نیز مشهد، با 312 عنوان پروژه و صرف اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد و 109 میلیون ریال، بیشترین تعداد پروژه های تکمیل شده را دارا است.

فروزان مهر بیان کرد: از مجموع پروژه های آماده بهره برداری استان در دهه فجر امسال، 17 درصد از ردیف بودجه ملی، 12 درصد استانی، 11درصد ملی – استانی، 29 درصد منابع داخلی و 30 درصد از محل تسهیلات بانکی و اعتباری، تامین اعتبار شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع یکهزار و 206 پروژه تکمیل شده در استان، 33 پروژه آموزشی، 230 پروژه زیربنایی،320 پروژه خدماتی، 58 پروژه بهداشت و درمان، 45 پروژه فرهنگی، 112 پروژه صنعتی، 280 پروژه عمران شهری و 128 پروژه در سایر زمینه ها است.

استاندار خراسان رضوی در خصوص مهم ترین پروژه های آماده افتتاح امسال، گفت: اجرای تاسیسات زیربنایی در 9 شهرک صنعتی استان با صرف اعتباری بالغ بر 73 میلیارد و 678 میلیون ریال، اجرای طرح های آبرسانی، توسعه شبکه آب شرب، احداث مخازن و خطوط جمع‌آوری فاضلاب در شهرهای استان و مشهد با صرف اعتباری بالغ بر یکهزار و 266 میلیارد و 36 میلیون ریال، از جمله طرح‌های آماده بهره برداری است.

فروزان مهر با اشاره به اهمیت استفاده بهینه از منابع آبی استان و اجرای هر چه مطلوبتر طرح های کشاورزی، گفت: در این حوزه پروژه هایی شامل احیای قنوات، لوله گذاری، استخر ذخیره آب، آبیاری تحت فشار با اعتباری بالغ بر 207 میلیارد و 794 میلیون ریال و اجرای عملیات آبخیزداری و کنترل سیلاب در 18 شهرستان با صرف اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 953 میلیون ریال، به اجرا در آمده است.

وی با تاکید بر اهتمام دولت مبنی بر توسعه همه جانبه روستاها و ارتقای خدمت رسانی به روستاییان، افزود: در راستای تحقق این مهم، اجرای طرح های هادی روستایی در 16 شهرستان با صرف اعتباری بالغ بر 63 میلیارد و 125 میلیون ریال، گازرسانی به روستاهای استان با اعتباری بالغ بر 2 هزارو 218 میلیارد و 41 میلیون ریال و نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در سطح استان با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد و 601 میلیون ریال در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون تکمیل و در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

استاندار خراسان رضوی از اتمام پروژه احداث پایگاه های مقاومت بسیج در سطح استان با اعتبار چهار میلیارد و 990 میلیون ریال خبر داد و گفت: عملیات اجرایی احداث شبکه های توزیع برق در سطح استان نیز با صرف اعتباری بالغ بر 535 میلیارد و 173 میلیون ریال، تکمیل شده و آماده افتتاح است.

فروزان مهر تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی شهری نیز با اعتباری بالغ بر یکهزار و 759 میلیارد و 264 میلیون ریال از سوی شهرداری های استان از مهمترین پروژه های تکمیل شده و آماده افتتاح است.