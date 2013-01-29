به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در مراسم اختتامیه هجدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه که شامگاه دوشنبه در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: مسلمانان باید در همه جای دنیا دست در دست هم دهند و نگذارند نوامیس آنها مورد هتک قرار گیرد.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه این جلسه در واقع تجلیل از خدمات خادمان قرآنی است با بیان اینکه من خود را خادم خادمان قرآنی می دانم ابراز داشت: قرآن کریم برای همه اعصار و قرون است .



وی عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) به عنوان برهان و دلیل و قران به عنوان نور معرفی شده است و رسول الله هم از روز اول سخنش بر روی منطق بوده و هیچ کلمه ای را بدون منطق بیان نکردند.



مرجع تقلید شیعیان جهان گفت: در قرآن کریم 870 بار کلمه علم ، 49 مرتبه کلمه عقل آمده است و پیامبر اکرم(ص) نیز در همه مراحل زندگی و برهه های مختلف بر اساس عقل و منطق با مردم صحبت کردند.



آیت الله سبحانی با بیان اینکه قران نور است اما نه از جنس نور حسی ، ولی آثار ان را دارد افزود: هر کجا نور حسی باشد دزد در آنجا راه پیدا نمی کند و هر کجا قران هم حاکم باشد دشمنان قران نمی توانند عرضه اندام کنند.



وی با بیان اینکه هر کجا قرآن باشد امنیت هم برقرار است ابراز داشت: سریعترین حرکت از آن نور حسی است و قرآن هم سریعترین نفوذ را در دل ها دارد.



مرجع تقلید شیعیان جهان در ادامه با اشاره به اینکه ولایت در ادامه نبوت است گفت: تمامی اثاری که نبوت دارد ولایت هم دارد و امامت در واقع در استمرار وظایف نبوت است .



در مراسم اختتامیه هجدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه از خدمات قرآن آیت الله العظمی سبحانی تجلیل شد.