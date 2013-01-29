  1. سیاست
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

در سفردانایی فر مطرح شد:

تأکید مسئولان ایران و عراق بر همکاری های دو جانبه بصره و خوزستان

تأکید مسئولان ایران و عراق بر همکاری های دو جانبه بصره و خوزستان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در دیدار با استاندار بصره بر همکاری های دو جانبه این استان و استان خوزستان در ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز دوشنبه در سفر به استان بصره با استاندار این شهر دیدار کرد.

در این دیدار که برخی از مسئولان استانی از جمله روسای دانشگاه ها حضور داشتند ؛ طرفین با اشاره به پیوندهای بین مردم دو کشور و با توجه به پیشرفت های علمی و فن آوری جمهوری اسلامی ایران راه های افزایش همکاری های دو جانبه در زمینه ها مختلف اقتصادی، دانشگاهی، پزشکی، علمی و فن آوری و استفاده از تجربیات و اجرایی شدن توافقات فی مابین دو استان همجوار خوزستان و بصره را مورد تأکید قرار دادند.

قرار است سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق با شیوخ عشایر منطقه جنوب دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 1803185

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