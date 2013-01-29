آیت الله سبحانی شخصیتی مطرح در جهان اسلام و عالم ذالفنون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در مراسم اختتامیه هجدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه که شامگاه دوشنبه در سالن قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد در سخنانی ، برگزاری این المپیاد را نشانه اهتمام و احترام به جایگاه قران کریم دانست و افزود: قرآن کتاب تربیت است .

مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: قرآن نقش موعظه گری دارد و بر دل های آماده تاثیرگذار است و زنگارها را از دل می زداید.



وی با بیان اینکه شفا بخشی یکی دیگر از آثار قرآن کریم است افزود: هر کس در مسیر تربیت و هدایت قرار گیرد مشمول رحمت الهی شده و کسی هدایت و شفای دل پیدا می کند که تحت تاثیر قرآن قرار گیرد.



همه باید از نعمت قرآن بهره ببریم





آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه قران باید نقش هدایتگری در جامعه ایفاکند و همه باید از نعمت قران بهره ببریم عنوان کرد: پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را باید از طریق قرآن بشناسیم و قران منبا معرفت و شناخت اهل بیت (ع) و عالمان دین است.



مدیر حوزه های علمیه در ادامه با بیان اینکه در این جلسه از خدمات قرانی آیت الله سبحانی تجلیل بعمل خواهد آمد افزود: این تجلیل به خاطر نقش قرآنی ایشان درکنار سایر بخش ها است.



امام جمعه قم اضافه کرد: اهتمام آیت الله سبحانی در تفسیر ترتیلی، موضوعی، آیات مشکله، سوره به سوره و آیه به آیه نشاندهنده عمل به این کلام امیرالمومنین (ع)است که فرمود قرآن را به نطق در آورید.



وی با بیان اینکه آیت الله سبحانی عالم ذالفنون است افزود: حجاب معاصرت بر روی چنین شخصیتی نشسته است و ما چنین افرادی داریم اما کمتر به سراغ انها می رویم .



وی گفت: آیت الله سبحانی بیش از 100 اثر علمی در زمینه های مختلف به نگارش در آورده است که باید به همت والای ایشان آفرین گفت.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه آیت الله سبحانی در سن 17 سالگی کتاب نوشت افزود: ایشان در سن 28 سالگی یکی از شاگردان برجسته امام خمینی (ره) بودند که توانستند یک دوره اصول امام راحل را تقریر و به زبان عربی بنویسند و مورد تمجید امام خمینی (ره) قرار بگیرند.



مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: آیت الله سبحانی از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی ، حجت کوه کمره ای و علامه طباطبایی بوده و در محضر این بزرگان دانش آموخته است .



امام جمعه قم با بیان اینکه ایشان در فقه و اصول در جایگاه مرجعیت قرار دارند افزود: ایشان در رشته هایی همانند تاریخ که کمتر کسی در حوزه به آن ورود به پیدا کرد گام نهاد و با نوشتن کتاب فروغ ابدیت فضای جدید را در حوزه آن زمان ایجاد کرد.



آیت الله سبحانی از جامعیت علمی برخوردار است





وی ابراز داشت: آیت الله سبحانی علامه مجلسی ، شیخ مرتضی و شیخ مفید عصر ما است و ایشان از یک جامعیت علمی برخوردار هستند.



وی اضافه کرد: برخی از علما تنها در یک رشته تخصصی تسلط دارند اما آیت الله سبحانی در مجموعه ای از علوم مختلف اسلامی احساس نیاز جامعه را درک کرده و در این زمینه ها کتاب نوشته است .



مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: آیت الله سبحانی در مباحث فسلفی و کلامی ، تفسیر ، رجال ، فقه و اصول و ادبیات عرب و همچنین در زمینه های حکومت و اقتصاد و سیاست صاحب نظر است.



آیت الله سبحانی شخصیتی مطرح در جهان اسلام است





آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به ویژگی به روز بودن آیت الله سبحانی ابراز داشت: ایشان رویدادهای جهان اسلام را دقیقا رسد می کنند و با علمای جهان اسلام مکاتبه و در واقع آیت الله سبحانی شخصیتی مطرح در جهان اسلام است.



امام جمعه قم گفت: آیت الله سبحانی تا کنون هزاران شاگرد را تربیت کرده است و ایشان الگویی نمونه برای بحث و درس و تالیف و اخلاق فردی و اجتماعی است و در ساده زیستی ، تواضع و فروتنی و بی تکلفی انسانی الگو است.



وی عنوان کرد: آیت الله سبحانی الگوی استقامت است و گاهی انقدر می نویسد که قلم خسته می شود اما ایشان خسته نمی شوند.



مدیر حوزه های علمیه کشور همراهی با انقلاب اسلامی را یکی دیگر از ویژگی های این عالم برجسته برشمرد وافزود: اعلامیه های مختلفی که در دوران انقلاب اسلامی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه منتشر می شد امضا ایشان در پای اعلامیه ها و جود دارد.



