به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون حسنوند استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره بین‌المللی شعر فجر هر ساله در ایام دهه فجر برگزار می‌شود و این رویداد تاثیر شایان توجهی در ارتقای فرهنگ عمومی داشته است.

وی افزود: بحمدالله امسال استان بوشهر و جزیره خارک به عنوان میزبان این جشنواره انتخاب شد. این جزیره مقاوم که به تعداد روزهای جنگ تحمیلی یعنی 2800 بار بمباران شد اما نه تنها مردم آن بلکه پرسنل سختکوش صنعت نفت خارک، آن را رها نکردند، امسال به عنوان میزبانی جشنواره بین‌المللی شعر فجر انتخاب شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به روند انتخاب خارک به عنوان میزبان هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، گفت: از طرف دیگر خارک یکی از جزایر کهن کشور و دارای سابقه‌ای چندصدساله است و مزار شهدای گمنام ما هم در سواحل این جزیره در خلیج فارس است. با توجه به فرهنگ دیرینه‌ای که در جزیره خارک ریشه داشته، تقاضای ما از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که جشنواره شعر فجر را در جزیره خارک برگزار کنند.

حسنوند گفت: این تقاضا با پیگیری دبیر هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، مورد موافقت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرر گرفت و مقرر شد این جشنواره در روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه در جزیره خارک با حضور آقای دکتر حسینی، برخی معاونان وزارت ارشاد و حدود 50 نفر از شاعران صاحب نام و اصحاب رسانه آغاز به کار کند.

به گفته وی شاعران حاضر در هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر یک روز (17 بهمن) را مهمان جزیره خارک خواهند بود و استاندار بوشهر تاکید کرد: با توجه به ظرفیت فرهنگی بوشهر از جهت دارا بودن شعرای برجسته‌ای که در طول تاریخ به این مرز و بوم خدمت کرده‌اند، مسئولان این استان و نیز جزیره خارک نهایت تلاش خود را انجم می‌دهند تا بهترین دوره جشنواره بین‌المللی شهر فجر، امسال و در این منطقه رقم بخورد.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد صادرات نفت کشور از طریق جزیره خارک صورت می‌گیرد، گفت: در آب‌های نیلگون خلیج فارس کشتیهای بسیار بزرگی در حال جابجایی نفت هستند؛ بازدید از این منطقه و همچنین مناطق تاریخی و فرهنگی خارک، از جمله برنامه‌هایی است که برای مهمانان جشنواره شعر فجر به اجرا درخواهد آمد.