فاز اول کارخانه لاستیک بارز کردستان افتتاح می شود/ایجاد اشتغال برای 500 جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک معروفی در جلسه بررسی مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان دهگلان اظهار داشت: فاز اول کارخانه لاستیک بارز کردستان که ظرفیت تولید سالیانه 60 هزار تن لاستیک درجه یک را دارد تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی افزود: با راه اندازی کارخانه لاستیک سازی بارز کردستان هزار و 300 نفر به صورت مستقیم و پنچ هزار نفر به صورت غیر مستقیم صاحب شغل می شوند که در حال حاضر عملیات اجرایی این طرح ادامه دارد و تا پایان سال جاری فاز اول این طرح به بهره برداری می رسد و زمینه اشتغال 500 نفر را ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان در ادامه از اعلام آمادگی سرمایه گذاران ترکیه برای سرمایه گذاری در کردستان خبر داد و گفت: سرمایه گذاران ترک برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کردستان اظهار علاقه کرده اند.

معروفی ادامه داد: مهمترین پیامد توسعه واحدهای صنعتی کوچک در شهرک های صنعتی ایجاد اشتغال بیشتر نسبت به واحدهای صنعتی بزرگ است چرا که با توسعه شهرک های صنعتی بسیاری از مشکلات بیکاری در استان برطرف می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر 21 شهرک صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد 9 واحد فعال و مابقی در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان بیان کرد: 18 هزار نفر در این شهرک ها مشغول به فعالیت هستند که با راه اندازی واحدهای غیرفعال، آمار فعالان این بخش بیشتر می شود.

معروفی با اشاره به طلب 10 میلیارد تومانی شرکت شهرک های صنعتی از صاحبان صنایع موجود در این شهرک ها اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل سیاست های رو به جلو از اعمال فشار به این صنایع خودداری شده است.

وی افزود: در سفر کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی به کردستان 120 میلیارد ریال اعتبار به شهرک های صنعتی استان اختصاص یافت که با تکمیل اقدامات ساماندهی، این اعتبار تا پایان سال جاری تامین می شود که از این مبلغ 1.5 میلیارد تومان آن به شهرک صنعتی دهگلان اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کردستان در ادامه با اشاره به تصویب سه ناحیه جدید در سفر سوم هیئت دولت به این استان گفت: این نواحی شامل شهرک های یوسف آباد دهگلان، سنگ قروه و چنو سنندج است که طرح مطالعاتی آن انجام گرفته است.

اختصاص 200 میلیون تومان اعتبار برای احداث شهرک صنعتی یوسف آباد

فرماندار شهرستان دهگلان نیز در این جلسه بیان کرد: باید از ظرفیت ‌های موجود در توسعه بخش صنعت و معدن در این شهرستان استفاده کرد، چرا که با توجه به امکانات و استعدادهای موجود در زمینه صنعت و معدن شهرستان دهگلان می توان گفت بهترین سرویس دهنده در بحث اشتغالزایی در این شهرستان بحث صنعت و معدن است.

محمد رضائی با بیان اینکه باید کار در زمینه توسعه بخش صنعت و معدن در شهرستان دهگلان شتاب گیرد، ادامه داد: تاکنون 200 میلیون تومان از اعتبارات شهرستانی برای راه اندازی شهرک صنعتی جدید یوسف آباد در این شهرستان هزینه شده است.

وی یادآور شد: اکنون در شهرک صنعتی یوسف آباد 14 واحد صنعتی فعال و چند واحد در دست اجرا، زیرپوشش خدمات شرکت شهرک های صنعتی کردستان قرار می گیرد.