صدها کشته و زخمی در درگیریها/تاکید معترضان بر ادامه تظاهرات علیه مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مصری از اقدام نیروهای امنیتی مصر در ایجاد موانع سیمانی جدید در خیابان قصرالعینی برای تامین امنیت ساختمانهای نخست وزیری، مجلس شورا و مجلس نمایندگان و جلوگیری از هر گونه تلاش تظاهرات کنندگان برای نزدیک شدن به این اماکن خبر دادند.



نیروهای امنیتی مصر همچنین با بستن بسیاری از خیابانهای منتهی به قصرالعینی و المنیره و خیابان مجلس الامه، از سیم های خاردار استفاده کردند و در این میان صدها سرباز نیز به خدمت گرفته شده اند.



خبرگزاری الشرق الاوسط مصر گزارش داد اعتصاب کنندگان در میدان التحریر تهدید به اشغال ایستگاه مترو السادات و تخریب موانع سیمانی در خیابان الشیخ ریحان و ورود به ساختمان استانداری قاهره برای اعلام استقلال استان کرده اند.



اعتصاب کنندگان اعلام کرده اند این کار را در واکنش به برخورد خشونت آمیز وزارت کشور با تظاهرات کنندگان و در مخالفت با تصمیمات اخیر محمد مرسی در خصوص برقراری حالت فوق العاده در شهرهای سوئز انجام می دهند.



رسانه های مصری همچنین از حمله تظاهرات کنندگان خشمگین به ایستگاه راه آهن خبر دادند.



بر اساس این گزارش، آمار تلفات درگیریها میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی مصر در استان پورت سعید به 40 کشته و هزار زخمی رسیده است.



الیوم السابع گزارش داده است فضایی از خشم بی سابقه بر خیابانهای پورت سعید حاکم شده است، تظاهرات مردم خشمگین به درگیری با نیروهای پلیس منجر شده است، تظاهرات کنندگان، به آتش زدن لاستیک خودروها و استفاده از کوکتل مولوتف در مقابله با نیروهای امنیتی دست زده اند.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی در وزارت کشور مصر اعلام کرد درگیریهای قاهره به زخمی شدن چهار افسر و 9 سرباز منجر شده است.



وزارت کشور مصر در بیانیه ای رسمی اعلام کرده است از شهروندان می خواهد به خاطر سلامتی و حفظ امنیت خود در این مناطق حضور نداشته باشند.



چندین استان مصر از چند روز پیش شاهد درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگانی است که مخالفت خود را با سیاستهای رئیس جمهوری و گروه اخوان المسلمین مصر اعلام می کنند.



از سوی دیگر، مجلس شورای مصر که گروه اخوان المسلمین بر آن سیطره دارد، با تصمیم محمد مرسی برای برقراری حالت فوق العاده در استانهای سوئز، اسماعیلیه و پورت سعید به مدت 30 روز موافقت کرد.



محمد مرسی همچنین تهدید کرده بود با آنچه تهدید خواند، به شدت مقابله خواهد کرد. این در حالی است که سران جبهه نجات ملی از گروههای مخالف محمد مرسی با تاکید بر اینکه مرسی مسئول خونریزی در مصر است، خواستار برکناری وزیر کشور و محاکمه وی و نیز تشکیل دولت وحدت ملی شده اند.