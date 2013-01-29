معرفی 19 فیلم مسابقه جشنواره برلین/ چراغ سبز آلمان به جعفر پناهی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برنامه رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم برلین 2013 از 7 تا 17 فوریه (19 تا 29 بهمن) برگزار می‌شود.

فیلم‌های شرکت‌کننده در بخش رقابتی این آثار هستند:

"یک زندگی شاد و طولانی" به کارگردانی بوریس خلبنیکوف از روسیه

"شاهزاده بهمن" به کارگردانی دیوید گوردون گرین از آمریکا

"هارمونی درس ها" به کارگردانی امیر بیگ آذین از آلمان

"ویک+فلو یک خرس دیدند" به کارگردانی دنیس کوت از کانادا

"به نام ..." ساخته مالگوسکا سومووسکا از لهستان

"کامیل کلودل 1915" ساخته برونو دامونت از فرانسه

"در راه من" ساخته امانوئل برکوت از فرانسه

"اپیزودی از زندگی یک قراضه جمع‌ کن" به کارگردانی دنیس تانوویچ محصول مشترک بوسنی و هرزگوین فرانسه و اسلوانی

"پیروزی" به کارگردانی سباستین لیلیو

"طلا" ساخته توماس آرسلن از آلمان

"راهبه" ساخته گیوم نیکلوکس محصول مشترک آلمان، بلژیک، فرانسه و هلند

"لیلا فوریه" ساخته پیا مارس محصول مشترک آلمان، آفریقای جنوبی، فرانسه و هلند

"مرگ ضروری چارلی کانتریمن" ساخته فردیک باند از ایالات متحده

"هیوون دختر هیچ کس" ساخته هونگ سانگسو

"بهشت: امید" ساخته اولریش سیدی

"پرده" ساخته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی

"ژست بچه" ساخته کلین پیتر نتسر

"سرزمین وعده داده شده" ساخته گاس ون سنت

"عوارض جانبی" ساخته استیون سودربرگ از آمریکا

خارج از بخش رقابتی:

"پیش از نیمه شب" ساخته ریچارد لینکلیتر

"خون تیره" ساخته جورج اسلویتسر



"قطار شبانه لیسبون" به کارگردانی بیله آگوست



"کرودز" ساخته کرک دومیکو و کریس ساندرس



"استاد بزرگ" ساخته وونگ کار وای



در مجموع 24 فیلم در این بخش برلیناله نمایش داده می‌شوند که در میان آن‌ها 19 فیلم برای جایزه خرس طلایی و جوایز خرس نقره‌ای برلیناله رقابت می‌کنند.