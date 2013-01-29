نیاز به وحدت در میان عموم مسلمانان بیش از گذشته خود را نمایان ساخته است

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دشمنان با اطلاع از اختلاف میان شیعه و سنی در تلاش برای دامن زدن به آن هستند افزود: مشکلات موجود میان شیعیان و اهل سنت نباید موجب سود جویی دشمنان و تسلط آنان بر مسلمانان شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جامعه عرب زمان ولادت و بعثت پیامبر اکرم(س)افزود: بعثت است که ریسمان محکم نبوت تنها وسیله ای که انسانها را در زیر لوای وحدت و برادری می آورد.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: انسانهایی که از تفرقه و تشتت و نزاع و اختلافها به تنگ آمده و به دنبال راهکارهای مورد اعتماد برای حل معضلات زندگی خود می شوند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: آتش خانمان سوز اختلاف نیروهای عظیم بشری و سرمایه های فراوان آنان را به باد داده و زیبا ترین محیطهای زندگی را به جهنمی سوزان بدل می کند اگر انسانها به سخنان پیام‌آوران وحی توجه کرده و زیر علم توحید گرد آیند مطمئناً از تفرقه و تشتت در امان بوده و در سایه کلمه توحید به توحید کلمه نیز دست خواهند یافت.