علیرضا برخورداری با ابراز خوشحالی از اینکه جام قهرمانی لیگ آینده سازان به تیم شهاب گاز سوز قم رسیده است، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این موفقیت ارزنده حاصل تلاش و پشتکار یک تیم موفق در قالب صنایع شهاب گاز سوز است که موجب سربلندی ورزش قم و ثبت افتخار دیگری برای کاراته قم شد.



وی ادامه داد: امسال در پیکارهای لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور 24 تیم حضور داشتند که در شش گروه چهار تیمی تقسیم شده و دیدارهای خود را برگزار کردند و سر انجام عنوان قهرمانی به تیم شایسته و یکدست شهاب گاز سوز قم رسید.



دبیر هیئت کاراته استان قم با بیان اینکه هفته پایانی پیکارهای لیگ کاراته آینده سازان با پیروزی شهاب گاز سوز قم بر دانشگاه آزاد اسلامی تهران و قهرمانی این تیم خاتمه یافت، افزود: تیم دانشگاه آزاد تهران همواره یک تیم قوی و مدعی در لیگ آینده سازان بوده و شکست این تیم کار آسانی نبود اما از عهده جوانان مستعد تیم کاراته شهاب گاز سوز قم به خوبی برآمد.



وی یاد آور شد: در مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور، تیم شهاب گاز سوز قم با نتیجه 15 بر 13 شهید ستاری قرچک را مغلوب کرد و در آن سوی جدول هم دانشگاه آزاد اسلامی 19 بر 12 سپاه روح اله مرکزی را برد و به فینال راه یافت.



در مسابقه پاینی پیکارهای لیگ آینده سازان کاراته قهرمانی باشگاه های کشور که در حضور مسئولان فدراسیون کاراته برگزار شد، این تیم شهاب گاز سوز قم بود که موفق شد 15 بر 13 دانشگاه آزاد اسلامی را شکست دهد و جام قهرمانی را به قم ببرد.



قهرمانی تیم کاراته صنایع شهاب گاز سوز قم در لیگ آینده سازان کاراته باشگاه های کشور در حالی رقم خورد که بعد از تیم دانشگاه آزاد نایب قهرمان این مسابقات، در دیدار رده بندی نی زتیم سپاه روح الله مرکزی با حساب 17 بر 9 شهید ستاری قرچ را مغلوب کرد و در جای سوم قرار گرفت.



این در حالی است که در پایان این رقابت ها، تیم هیئت کاراته استان البرز به عنوان تیم اخلاق مورد تقدیر قرار گرفت و آرش یونسی از تیم شهاب گاز سوز قم به عنوان کاراته کای برتر بخش کومیته و مهدی امامی به عنوان بازیکن برتر کاتا از تیم شهاب گاز سوز قم انتخاب شدند.



ترکیب کادر فنی تیم صنایع شهاب گاز سوز قم قهرمان لیگ آینده سازان کاراته کشور:

سرمربی: یوسف حسنی

مربی کومیته: محمود پایدار

مربی کاتا: مسعود دانشور

سرپرست: ابوالقاسم پایدار



اسامی نفرات تیم شهاب گاز سوز قم قهرمان لیگ آینده سازان:

علیرضا قاضی، امیرمهدی نقوی، محمد چترزرین، سیدمهدی حسینی، مجید خان عینی، سجاد شمس، محمد گائینی، آرش یونسی، میثم فیاض، فرزاد شفیعی، آرش علی نژاد، کاوه قادری، امیرحسین روحی و مهدی امامی.

