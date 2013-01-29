پتروشیمی صاحب بانک جامع اطلاعات شد

احمد مهدوی در گفتگو با مهر با استقبال از طرح راه اندازی نخستین بانک جامع مجازی اطلاعات صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ایران توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات سازندگان، پیمانکاران و مشاوران صنعت پتروشیمی از یکسو و بروزرسانی آن از طرف دیگر موجب می‌شود توانمندی صنعت پتروشیمی چه از لحاظ نیروی انسانی متخصص و دانش فنی بومی و چه از لحاظ وضعیت تولید محصولات متنوع شود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه براساس این اطلاعات می‌توان برنامه جامع و بلندمدتی را برای توسعه صنعت پتروشیمی تعریف و اجرایی کرد، افزود: از سوی دیگر راه اندازی این بانک جامع مجازی در توسعه صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی هم یک گام بلند به جلو است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی سیاست کلان دولت توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور است، اظهار داشت: در گام بعد باید برنامه دقیقی برای صادرات کالاهای تولیدی و تعیین بازارهای هدف داشت که تحقق اهداف بلند صنعت پتروشیمی در برنامه چشم‌انداز توسعه را عملیاتی تر خواهد کرد.

وی با بیان این که این بانک می‌تواند با ارائه تصویری جامع از توانمندی‌ها و تولیدات صنعت پتروشیمی نقاط ضعف و قوت این صنعت را بهتر نشان دهد، خاطرنشان کرد: در این بانک حتی با ارائه نمایی کلی از صنعت پتروشیمی کشورهای مختلف در جهان و مقایسه با وضعیت پتروشیمی ایران با سایر کشورها به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا با نگاه موشکافانه‌تری به بررسی مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی بپردازند.

به گزارش مهر، پس از رهنمودهای یکسال گذشته مقام معظم رهبری، نخستین بانک مجازی جامع صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ایران، موسوم به "ایزومر" آغاز به کار کرده است.

عبدالحسین بیات پیش تر با اشاره به تاسیس و راه‌اندازی بانک جامع صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ایران در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری به مهر گفته بود: سال گذشته پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان که در بخشی از آن به لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی کامل در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت تاکید فرمودند، تجدید نظر اساسی در راه‌اندازی بانک جامع صنعت پتروشیمی، نظام پیمانکاری، کارفرمائی و ساخت داخل انجام شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام در شرایط فعلی تکمیل لیست و راه‌اندازی یک بانک جامع اطلاعاتی در صنعت پتروشیمی ضروری به نظر می رسد، بیان کرده بود: باید در این بانک جامع لیست کاملی از وضعیت نظام پیمانکاری، تعداد پیمانکاران، وضعیت سخت داخل و سازندگان داخلی، مشاوران مهندسی درج و ثبت شود.



وی با یادآوری اینکه متنوع سازی سبد تولید محصولات پتروشیمی ایران یکی از اهداف کمی و کیفی برنامه پنجم و ششم توسعه است، تاکید کرده بود: بر این اساس باید در این بانک جامع هم اطلاعات کاملی از وضعیت تولید انواع محصولات پتروشیمی وکلیه صنایع وابسته وجود داشته باشد.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه درج نام محصولات، ظرفیت تولید و انوع خوراک و کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و خریداران، منجر به تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور خواهد شد، یادآور شده بود: تدوین بانک جامع صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی ایران منجر به تسریع در شکل گیری خوشه‌های صنعتی در صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی خواهد شد.