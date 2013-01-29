ایجاد اختلاف در عراق خواست دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی؛ دکتر علی لاریجانی در دیدار رییس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه دو کشور ایران و عراق به عنوان ملت های دارای سابقه تمدن و فرهنگ مشترک گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه روابط دو کشور را در همه بخش ها خواستار است.

وی با اشاره به توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه بین ملت عراق تصریح کرد: مردم هوشیار و انقلابی عراق با پرهیز از اختلافات، این نقشه ها را ناکام خواهند گذاشت.

همچنین در این دیدار سید عمار حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق با تشریح آخرین اوضاع مناسبات منطقه ای و همچنین عراق گفت: با درایت و سعه صدر مسئولان و هوشمندی و دقت نظر مردم عراق، توطئه دشمنان با شکست مواجه خواهد شد.