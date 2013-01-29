برگزاری جشنواره سراسری مطبوعات به اوایل اسفند موکول شد

محمدجعفر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی آثار این دوره از جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: قریب 10 هزار اثر به جشنواره رسیده و مرحله نخست داوری آن تقریباً رو به اتمام است و به زودی داوری مراحل میانی و نهایی شروع می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: اواخر بهمن ماه داوری مرحله نهایی انجام می‌شود و جشنواره هم امسال اوایل اسفندماه و در واقع در دهه اول آن برگزار خواهد شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ارزیابی‌های این دوره هم گفت: داوران این دوره غالباً همان داوران سال‌های قبل هستند. با این حال ما هم سال گذشته و هم امسال سعی کرده‌ایم نسل جدیدی از داوران اضافه شوند تا زایشی در این زمینه هم صورت گیرد و به افراد خاصی محدود نشویم.

محمدزاده افزود: داوران امسال متنوع‌تر و تعداد آنها بیشتر از سال قبل است و در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت کیفیت آثار رسیده به جشنواره امسال بهتر است گرچه باید منتظر داوری‌های نهایی هم باشیم.

وی اضافه کرد: امسال آثار نشریات دانشجویی در یک بخش مجزا بررسی خواهد شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، با بیان اینکه «سالانه در هر کدام از استان‌ها یک جشواره مطبوعات برگزار می‌شود» ادامه داد: به دنبال این هستیم که آثار منتخب جشنواره‌های استانی را هم در داوری نهایی، دوباره مورد ارزیابی قرار دهیم.

به گفته محمدزاده، این اقدام با هدف غنابخشی به آثار نشریات استانی صورت می‌گیرد.

محمدزاده گفت: در مجموع به نظر من اهداف جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها که همان توسعه و ارتقای کیفی آثار اهالی رسانه است، امسال بهتر محقق شده است.