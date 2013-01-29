  1. سیاست
۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

تکرار/ نادران درگفتگو با مهر:

فراکسیوان اصولگرایان استیضاح وزیر کار را بررسی نکرده است

فراکسیوان اصولگرایان استیضاح وزیر کار را بررسی نکرده است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این فراکسیون جلسه ای درخصوص بررسی طرح استیضاح وزیر کار نداشته، از جعل اخبار در این خصوص انتقاد کرد.

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس استیضاح وزیر کار را به دلیل قرار گرفتن در ماه‌های پایانی دولت به صلاح نمی‌داند، گفت: فراکسیون اصولگرایان تاکنون جلسه ای دراین باره تشکیل نداده که اعضای آن چنین نظری داشته باشند.

وی از جعل اخبار فراکسیون اصولگرایان و بی اخلاقی برخی رسانه ها انتقاد کرد.
 
نادران خاطرنشان کرد: امضا کنندگان طرح استیضاح بر امضای خود باقی هستند و برای فرآیند انجام استیضاح درمجلس هم تقسیم کار کرده اند.
 
به گفته نادران نماینده تهران، حاجی دلیگانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری شخصی در گفتگو با یکی ازخبرگزاری ها استیضاح وزیر کار را در شرایط فعلی به صلاح ندانسته است اما این نظر وی تحت عنوان نظر برخی اعضای فراکسیون نقل شده است.
 
نماینده تهران گفت: در گفتگویی که با نماینده برخوار ومیمه داشتم تاکید کرد که با خبرگزاری مربوطه تماس گرفته و خواستار اصلاح مصاحبه و دقت در نگارش شده اما این خبرگزاری نسبت به این اعتراض توجهی نکرده است.
کد مطلب 1803241

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