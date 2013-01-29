مجلس خواستار اختصاص بخشی از اعتبار کمک معیشتی به شرکت های پیمانکاری است

جعفرقادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختلاف نظر موجود در خصوص نحوه ارائه کمک معیشتی شب عید به مردم گفت: مجلس اعتقاد دارد که کمک نقدی به 2 دهک اول پرداخت شود و مابقی اعتبار برای پرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای پیمانکاری در نظر گرفته شود تا پرداخت حقوق معوقه به کارگران صورت گیرد .

وی در خصوص لزوم ارائه لایحه متمم تصریح کرد: باید کارهای قانونی لازم برای تامین کمک نقدی صورت بگیرد که در نهایت اگر لازم باشد دولت می بایست لایحه متمم ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منبع تامین این اعتبار را نامشخص اعلام کرد و گفت: قرار است در جلسه آتی مجلس و دولت جزئیات منبع تامین اعتبار و همچنین ساز و کار قانونی آن بحث شود.

قادری محدودیت در ارائه کمک نقدی را مناسب عنوان کرد و گفت: البته مجلس بنابر توصیه رهبری در خصوص ارائه کمک به مردم، مخالفتی با ارائه کمک به 7 دهک را ندارد اما معتقدیم اگر اعتبار مربوط به 5 دهک به شرکتهای پیمانکاری که چندین ماه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند؛ بهتر باشد.