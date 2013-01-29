اخلاق نیاز همیشگی جامعه/ توصیه به نامزدهای انتخابات

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خداوند پیامبر اسلام را از جنس مردم انتخاب کرد و پیامبر به داشتن حسن خلق عظیم مشهور است که نشان می دهد اخلاق و مباحث اخلاقی بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: همچنین پیامبر گرامی اسلام، وقتی می خواهد هدف از بعثتش را بیان کند، بار آوردن جامعه ای اخلاق و با منش درست را دلیل بعثت می خواند.

موانع اخلاقی در جامعه

وی به موانع اخلاق در جامعه اشاره و اضافه کرد: اخلاق پا به پای تکنولوژی رشد نکرده است و تکنولوژی اخلاق را به عقب رانده است.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآورشد: وقتی پیامک، ماهواره، سی دی، فضای مجازی و ... می آید اگر وقتی اخلاق به میان نیابد، صنعت بلای جان آدمها می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: در این شرایط، یک تلفن همراه بجای آنکه وسیله خدمت شود، وسیله خیانت و بدبختی و آتش زدن زندگی می شود.

وی برتری جویی را مانع مهمی در راه اخلاق برشمرد و گفت: اینکه هرکسی بخواهد از دیگری سبقت گیرد و برای کسب موقعیت و شرایط اخلاق را نادیده گیرد، از جمله آسیبهاست و انسان در رقابت بی رحمانه همه چیز را نادیده می گیرد.

خسارت جامعه از بی اخلاقی

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: به عنوان مثال یکی برای رای آوردن و انتخابات، اخلاق را زیر پا می گذارد درحالیکه نمایندگی و ریاست جمهوری نمی ارزد تا انسان اخلاق را نادیده گیرد.

اخلاق انتخاباتی رعایت شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه تاکنون جامعه خیلی از بی اخلاقی خسارت دیده است، توصیه کرد: کسانیکه در رقابت انتخاباتی قرار می گیرند، اخلاق انتخاباتی را رعایت کند.

وی با تاکید بر موازین اخلاق در هر شغل یادآورشد: باید انسانها در شغلشان، اخلاق را مد نظر قرار دهند و اخلاق را پای شغل شان بیاورند.

فضای مجازی اخلاق را نشانه گرفته است

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه رسانه های بیگانه، ماهواره و فضای مجازی اخلاق را نشانه را رفته اند، گفت: می دانند جامعه اخلاقی مهم است و برای بهم زدن آن مهمترین سرمایه گذاریشان پاشاندن جامعه اخلاقی است.

وی به راههای تقویت مبانی اخلاقی در جامعه اشاره و اضافه کرد: تاسی و پیروی از پیامبر و سیره نبوی از جمله راههایی است که در ایجاد جامعه اخلاقی کمک می کند.

راههای تقویت اخلاق در جامعه

وی مطالعه کتب را از دیگر روشها برای تقویت مکارم اخلاقی برشمرد و گفت: جامعه از مطالعه نباید فاصله بگیرد ولی متاسفانه درصد مطالعه پایین است درحالیکه جامعه اهل مطالعه خوب و خوبتر می شود.

وی نکته دیگر را رفیق خوب بیان کرد و اظهار داشت: معلم نیز از دیگر موارد برای پویایی اخلاقی جامعه است و جامعه و انسانها نیازمند معلم اخلاق هستند.

وی تاکید کرد: روی اخلاق جامعه هر چه کار شود کم است و اگر بخش اخلاقی جدی گرفته شود، جامعه شیرین و آرام می شود و هر جا زندگی تلخ شد، اخلاق در آن نادیده گرفته شد و یا اخلاق را از صحنه خارج کرده اند.